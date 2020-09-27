10-кратный оптический зум в камере смартфона: такие модели существовали уже давно

Samsung когда-то придумала смартфоны-фотокамеры с оптическим зумом 10х

Одна из ступеней эволюционирования камер в смартфонах — возможность снимать с масштабированием. На презентациях производители начали бравировать цифрами оптического, гибридного или цифрового зума. Но в большинстве случаев это «костыли», которые не могут предложить адекватного увеличения разрешения картинки. А само движение к максимальному оптическому зуму в мобильных камерах началось не сейчас.

Читать также: Samsung Galaxy A72: пентакамера прибыла

Samsung Galaxy S4 Zoom﻿

В начале 2010-х компания Samsung уже была сильным и богатым брендом, чтобы начать экспериментировать по разным фронтам смартфоностроения. Поиск оригинальных идей приводил к тому, что появлялись уже очень экзотические модели с необычным позиционированием и начинкой. В частности, компания пыталась вместить Android-смартфон в фотокамеру. И ведь сделала это.

Она решилась на смелый шаг, выпустив в 2013 году Galaxy S4 Zoom и в следующем году предложив его идейное продолжение Galaxy K Zoom. Они были ориентированы на любителей технологий и молодежь, которые готовы на эксперименты. Но самое интересное, что уже тогда компании удалось реализовать в смартфонах 10-кратный оптический зум.

Несмотря на принадлежность к сегменту смартфонов, Galaxy S4 Zoom больше походил на компактную камеру, чем мобильное устройство. Galaxy K Zoom получился изящнее и мог сойти за телефон, хотя и довольно толстый. В этой модели компания не стала мелочиться, предложив 20,7 Мп камеру с 10-кратным оптическим зумом (эквивалентное фокусное расстояние 24-240 см), а также системой оптической стабилизации изображения.

По качеству снимков Galaxy K Zoom конкурировал с компактными камерами и при хорошем внешнем освещении камера создавала приличного качества снимки. Достаточно качественными получались и фото с масштабированием, но изображения получались недоэкспонированными.

Читать также: Samsung F41 показали в официальном рекламном ролике

Если говорить о Samsung Galaxy S4 Zoom, то здесь действительно реализовали оптический зум 10х, но если сравнивать с оптической частью цифрокомпакта, то мобильник был среди проигравших. Ключевая причина недостаточно качественных снимков была в маленьком сенсоре на 16 Мп с размером 1/2,3 дюйма. В результате у компании не вышло сделать гибрид с очень крутой камерой по меркам смартфонов. Получился тоскливый по железу и громоздкий мобильник с сомнительным преимуществом в виде камеры.

Обе модели сенсационной популярности не снискали, мало кому пришелся по нраву гибрид. С выходом Galaxy K Zoom корейцы оставили попытки скрестить фотокамеру и смартфон.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: androidauthority