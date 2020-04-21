108 Мп уже не впечатляют. Ориентир на 600 Мп датчики

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Многие неискушенные пользователи при покупке смартфона зачастую обращают внимание на количество мегапикселей в камере. И большинство наивно полагают, что чем их больше, тем лучше. На самом деле это не так, но производителей уже не остановить. Они включились в гонку мегапикселей и бравируют цифрами.

В числе них оказалась и Samsung, которая уже отметилась выпуском рекордного на сегодняшний день датчика разрешением 108 Мп. А в планах выпуск модулей на 144 Мп и, возможно, 192 Мп. Если инсайдерская информация достоверна, то уже в мае должны представить первый в мире смартфон с 192 Мп камерой. Кто из смартфоностроителей выпустит такой аппарат, достоверных данных нет.

Зато известный инсайдер @Ice Universe заявляет о том, что 192 Мп это далеко еще не предел. Так, со ссылкой на проверенный источник, он сообщил о том, что Samsung взяла ориентир на создание датчиков изображения с высоким разрешением. В перспективе ожидается появление сенсора на 600 Мп, и он превзойдет возможности человеческого глаза. Когда стоит ждать анонс датчика, не сообщается.

На данный момент сложно понять, зачем столько мегапикселей камере смартфона. Будет ли прок от создания огромных по размерам матриц и самих изображений?

Источник: twitter