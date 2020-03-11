120-герцовый дисплей влияет на автономность смартфона

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Одним из трендов в этом году станет увеличившаяся частота обновления картинки. Только вот есть ли толк от частоты кадров 90 Гц или 120 Гц? Например, смартфон выдает картинку 120 Гц, хорошо ли это? С одной стороны, да, ведь плавность изображения и прокрутки многим придется по душе.

Но есть у такого решения и минусы. Один из них — уменьшение продолжительности работы устройства из-за увеличения жора батарейки.

Ребята с сайта 01net.com принялись опытным путем проверять, как влияет на автономность частота обновления 120 Гц на примере Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra. Сам тест включал в себя совершение звонков, просмотр потокового видео и фото, а также запуск игр. Проводился он в двух режимах: 60 Гц и 120 Гц.

Вердикт по итогам испытаний: при активации режима частоты кадров 120 Гц автономность ухудшается в сравнении с классической частотой обновления в 60 Гц. Срок жизни Galaxy S20 Ultra сократился на 16% и Galaxy S20 — 22%.

Возможно, этот тест поможет владельцам смартфонов с повышенной частотой обновления картинки найти нужный баланс. Далеко не всегда повышенная частота необходима. Например, при чтении текста частота в 120 Гц не нужна. Поэтому стоит найти разумный баланс, чтобы не страдала автономность работы устройства.

Источник: gizchina.com