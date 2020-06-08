16 Гб оперативки? Не вопрос, Xiaomi готова к этому шагу

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Пользователи очень любят дискутировать на тему, какой смартфон лучше. Естественно, тут не обойтись без сравнения характеристик. Сегодня самые жесткие баталии разворачиваются вокруг камер, процессоров и аккумуляторов. А вот к безудержному росту оперативной памяти многие привыкли и никого уже не удивляют 8 Гб, 10 Гб или 12 Гб.

16 Гб — новая реальность

С наступлением же 2020 года новой реальностью станут аппараты с 16 Гб оперативки. Так, запредельный объем памяти уже успели предложить Samsung Galaxy S20 Ultra и Nubia Red Magic 5G. Должен был быть среди первопроходцев и смартфон от компании Xiaomi, которая питает любовь к рекордам. На роль обладателя 16 Гб оперативной памяти пророчили Black Shark 3 Pro, но этого не случилось.

Кто предложит?

Но тем не менее, инсайдеры продолжают утверждать, что Xiaomi все же выведет на рынок мобильник с 16 Гб оперативки. Увы, нет никакой конкретики, что это будет за модель. Строятся лишь предположение, что им станет Xiaomi Mi Mix 4, выход которого фанаты ждут с прошлого года. Сама компания лишь дала понять, что анонс этой модели в 2019 году не входил в ее планы.

Если Xiaomi Mi Mix 4 все же выйдет, то это событие стоит ждать ближе к осени нынешнего года. Флагман может предложить платформу Snapdragon 865, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, быструю и проводную зарядки, а также емкую батарейку. Но интереснее всего, как на этот раз компания обыграет безрамочность и имиджевую составляющую новинки.

Источник: gizmochina

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