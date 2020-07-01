22 июля — дата презентации самого мощного Android-смартфона

793

Если с выпуском обычных смартфонов у Asus не все складывается удачно, то в создании устройств с лучшей адаптацией для игр, компания явно преуспела. На фоне конкурентов в лучшую сторону выделяются зверски мощные ROG Phone. Сейчас компания готовится представить уже третье по счету поколение игрового смартфона.

Время анонса

Ранее производитель сообщил, что Asus ROG Phone 3 выйдет в свет в июле. С приходом первого числа второго летнего месяца, компания решилась назвать точную дату релиза. Анонс назначен на 22 июля и ровно год назад в этот же день состоялась презентация ROG Phone 2.

Характеристики

О смартфоне известно практически все, осталось лишь дождаться подтверждения, что Asus ROG Phone 3 может быть первым смартфоном на рынке с чипом Snapdragon 865+. Предварительные сведения указывают на то, что этот смартфон должен возглавить рейтинг AnTuTu, показав результат, превышающий 645 тысяч баллов.

В его арсенале будет AMOLED-экран диагональю 6,59 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, до 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб энергонезависимой.

Для селфи предложат датчик на 13-мегапикселей и на задней панели установят систему из трех датчиков, где главный на 64-мегапикселя. Обещают поддержку записи видео 4К, аккумуляторную батарею на 6000 мАч и быструю зарядку мощностью 30 Вт.

Источник: technave