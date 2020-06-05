Вышел Coolpad Cool 10: любопытный бюджетник

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Те, кто давно следит за миром смартфонов, возможно, помнят такой бренд как Coolpad. В свое время своим смартфоном Cool 1, который был создан в сотрудничестве с LeEco, она наделала немало шума, и он по праву стал одной из популярных моделей. Но за прошедшие с того времени три года что-то годного в модельном ряду Coolpad не случалось.

Начинка

А сегодня состоялась премьера Coolpad Cool 10, который за своей ценник предложил неплохой набор характеристик. Это бюджетник за $126 на базе чипа Helio P30. Он удостоился 6,57-дюймового дисплея разрешением HD+, 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопителя на 128 Гб, бокового сканера отпечатков пальцев и емкой батарейки на 4900 мАч.

Камеры

Coolpad Cool 10 предлагает селфи-камеру на 8 Мп и на тыльной стороне установили одиночный датчик на 16 Мп, а также заявлена поддержка 4-кратного цифрового зума. Как утверждает один из китайских источников, производитель слукавил и на тыльной стороне установил блок, который указывает на наличие трех модулей. На самом деле два из них лишь имитация. Несмотря на бюджетный статус, смартфон получил порт USB Type-C, но о поддержке быстрой зарядки не сказано ни слова.

Габариты корпуса составили 165,7х76,5х9,1 мм при весе 202 грамма. Доступен смартфон в синем и белом цветах. В Китае он появится в продаже 12 июня.

Источник: mobilescout