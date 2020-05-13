25 мая Realme устроит карнавал новинок

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Realme старательно выстраивает имидж компании-победителя и серьезного игрока на рынке смартфонов. Она всерьез хочет изменить ландшафт рынка мобильных устройств и вмешаться в распределение мест. Важная составляющая ее стратегии — предложить обилие выбора по доступным ценам. Вот и стремится Realme расширить модельный ряд разнообразными устройствами.

25 мая портфолио продуктов суббренда Oppo пополнится сразу 8 новыми гаджетами. Именно в этот день состоится онлайн-презентация компании, в рамках которой и представят новинки. На данный момент Realme не спешит озвучивать список тех устройств, анонс которых она устроит. Но постер предстоящего мероприятия позволил предположить, что на нем представят смартфон, беспроводные наушники и внешний аккумулятор.

Что за мобильник собралась показать компания, достоверно неизвестно. Возможно, Realme анонсирует модель с кодовым именем Blade Runner (бегущий по лезвию), который должен стать «флагманским вратарем 5G второй половины 2020 года». Именно такими эпитетами наградил новинку президент Realme.

По слухам, своим оснащением новая модель будет схожа с Realme X50 Pro 5G. Она должна получить чип Snapdragon 865, 5G-модем, основную камеру с четырьмя датчиками, где главный разрешением 64-мегапикселя.

Источник: mydrivers