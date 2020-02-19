64 Мп камера теперь и в бюджетных смартфонах: OmniVision представила датчик OV64C

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Компания OmniVision расширяет портфолио своих датчиков и вчера представила свой первый 64 Мп сенсор. Его оптический формат составил 1/1,7ʺ и размер пикселей равен 0,801 мкм.









Датчик изображения выполнен по технологии OmniVision PureCel Plus, которая по своей сути повторяет другую разработку Quad Bayer. Речь идет о структуре размещения светофильтров Байера так, чтобы они могли группировать в один большой пиксель 4 смежных пикселя.





Применение биннинга 4-х пикселей позволяет получать при плохом внешнем освещении 16 Мп снимки (с той же светочувствительностью, что сенсоры, где размер пикселя равен 1,6 мкм). Заявлена поддержка 2-кратного цифрового зума при снимках на 16 Мп и быстрое переключение режимов.





Сенсор обладает автофокусировкой с фазовым детектором микролинзы типа 2, 2x2 (ML-PDAF) для повышения точности автофокусировки, особенно при слабом освещении.





Запись FullHD-видео при 64 Мп осуществляется со скоростью 15 кадров в секунду и 8K видео при 30fps. При разрешении 16 Мп с применением 4-ячеечного биннинга скорость записи видео в формате FullHD составляет 30fps, 4K — 60fps и 4K с EIS — 30fps. Кроме того, OV64C поддерживает ступенчатую синхронизацию HDR с 3 экспозициями для видео режимов до 16 Мп.





Образцы датчиков уже доступны для производителей смартфонов, а вот когда на рынке появятся первые коммерческие устройства с OmniVision OV64C, не сообщается.





Источник: image-sensors-world.blogspot.com