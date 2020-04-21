65-ваттная зарядка Xiaomi может сломать смартфон

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В феврале одновременно с анонсом серии Xiaomi Mi 10 компания представила компактный зарядник Xiaomi GaN Charger Type-C 65W на 65 Вт. Пользователям было обещано, что ему под силу всего за 45 минут зарядить Xiaomi Mi 10 Pro. Зарядка получила систему интеллектуальной настройки выходного тока и поддерживает различные протоколы быстрой зарядки.





Неожиданно компания отозвала всю партию Xiaomi GaN Charger Type-C 65W и прекратила продажи блока. Причина — угроза взлома. Внутри фирменного блока питания есть чип памяти с прошивкой и, как оказалось, он не защищен алгоритмами шифрования. Т.е. снабдив зарядку прошивкой разработчики не удосужились защитить ее от взлома и обеспечить безопасность.





В итоге хакеры могут взломать чип и управлять им удаленно. Злоумышленники могут изменить параметры зарядки, например, увеличив силу тока на выходе. В результате такой манипуляции есть риск перегрева устройства и выхода его из строя.





Правда, вероятность того, что хакеры поставят перед собой цель взломать блок питания и вывести из строя смартфон — невелика. От такого несанкционированного вторжения злоумышленники не извлекают никакой выгоды для себя. Разве что желание насолить кому-то может стать причиной взлома зарядки.





В любом случае Xiaomi обязана была отреагировать на проблему. Правда, не отнесись она халатно к защите выделенного чипа на этапе его создания, не пришлось бы отзывать зарядки. А так, нужно исправлять ошибку и когда Xiaomi GaN Charger Type-C 65W опять появится на прилавках магазинов, неизвестно.

Источник: en.xiaomitoday







