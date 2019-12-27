AirPods являются очень популярными. Apple вынуждена строить завод для увеличения производства

1174

Apple вынуждена в экстренном порядке наращивать объемы производства беспроводных наушников AirPods из-за высокого спроса на них по всему миру. По данным сетевых источников, концерн из Купертино обратился к компании Luxshare Precision, на заводе которой и производится гарнитура, удвоить ее объем производства.

Это довольно серьезный прирост, и он явно говорит в пользу большой популярности AirPods. Кроме того, сама Apple верит в то, что спрос на них будет стабильно высок, поэтому приняла решение построить завод, который будет специализироваться на производстве беспроводных гарнитур.

По данным аналитиков, выручка от продажи беспроводной гарнитуры AirPods в 2019 году составит $6 млн. Ожидается, что в 2020 году продажи наушников Apple достигнут отметки 85 млн единиц, а от их реализации компания выручит $15 млрд. В общем объеме доходов Apple статья прибыли от продаж беспроводных гарнитур составит 3,5%.

Надо отдать должное, что при всех своих недостатках AirPods остаются одними из лучших решений на рынке в своем классе. Они стали даже своеобразным предметом стиля, которым можно щегольнуть перед окружающими. А еще для некоторых это показатель высокого достатка их владельца.

Источник: mydrivers

Хакер получил тюремный срок за шантаж Apple и попытку взлома iCloud﻿

Мессенджер из ОАЭ ToTok удален из AppStore и Play Store из-за возможного шпионажа за пользователями﻿

Apple заплатит до $1,5 млн за поиск уязвимостей в своих продуктах﻿