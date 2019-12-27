Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • AirPods являются очень популярными. Apple вынуждена строить завод для увеличения производства

AirPods являются очень популярными. Apple вынуждена строить завод для увеличения производства

27.12.2019 1174 2

Apple вынуждена в экстренном порядке наращивать объемы производства беспроводных наушников AirPods из-за высокого спроса на них по всему миру. По данным сетевых источников, концерн из Купертино обратился к компании Luxshare Precision, на заводе которой и производится гарнитура, удвоить ее объем производства.

 

Это довольно серьезный прирост, и он явно говорит в пользу большой популярности AirPods. Кроме того, сама Apple верит в то, что спрос на них будет стабильно высок, поэтому приняла решение построить завод, который будет специализироваться на производстве беспроводных гарнитур.

 

AirPods являются очень популярными. Apple вынуждена строить завод для увеличения производства – фото 1

 

По данным аналитиков, выручка от продажи беспроводной гарнитуры AirPods в 2019 году составит $6 млн. Ожидается, что в 2020 году продажи наушников Apple достигнут отметки 85 млн единиц, а от их реализации компания выручит $15 млрд. В общем объеме доходов Apple статья прибыли от продаж беспроводных гарнитур составит 3,5%.

 

Надо отдать должное, что при всех своих недостатках AirPods остаются одними из лучших решений на рынке в своем классе. Они стали даже своеобразным предметом стиля, которым можно щегольнуть перед окружающими. А еще для некоторых это показатель высокого достатка их владельца.

 

Источник: mydrivers

 

Хакер получил тюремный срок за шантаж Apple и попытку взлома iCloud﻿

 

Мессенджер из ОАЭ ToTok удален из AppStore и Play Store из-за возможного шпионажа за пользователями﻿

 

Apple заплатит до $1,5 млн за поиск уязвимостей в своих продуктах﻿

AirPods Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Венедикт
В Мире столько замечательных Hi End моделей наушников: Audeze, Hifiman, и множество других... Как можно, простите, это г*вно покупать, которое и близко по звуку не сравниться...
Мечта Apple вополотилась, они воспитали своей рекламой тупого consumer'а.
27.12.2019 18:23
Ответить
INN
Понятно, популярность гомосятины растет, как это мужики без серёжек? Полюбуйтесь в зеркале)) Пару лет и у всех метки 666 на челе появятся вместо NFC, без которых покупать или проехаать будет нельзя.
27.12.2019 16:37
Ответить

telegram__banner.png
AirPods являются очень популярными. Apple вынуждена строить завод для увеличения производства