Акция от Tronsmart в честь Китайского Нового года

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В Китае отмечают Новый год не тогда, когда это делают во всем мире, а гораздо позже. Да и само событие имеет звучное название Праздник Весны. Официально Китайский новый год наступит 25 января. Как и в любой другой стране в честь новогоднего праздника в магазинах устраивают разнообразные распродажи и предлагают скидки на товары.

Одной из компаний, которая принимает участие в распродаже стала Tronsmart, выпускающая аудиотехнику. Так, в период с 22 по 31 января все желающие могут прикупить себе по сниженной цене, что-то из устройств компании.

Если до этого времени вы еще не обзавелись беспроводными наушниками, то вам стоит внимательно присмотреться к TWS-гарнитуре Spunky Beat. Она обладает чипом от Qualcomm, есть поддержка Bluetooth 5.0 и зарядный кейс, который позволит довести автономность работы наушников до 24 часов. Есть система шумоподавления, поддержка голосового ассистента и защита от пота по классу IPX5. Прикупить Spunky Beat можно за $23,32.

Tronsmart Force — беспроводная колонка, внутри которой скрыто два динамика общей мощностью 40 Вт. Среди характеристик динамика стоит упомянуть технологию SoundPulse для объемного звучания, модуль NFC, слот для карт microSD, поддержку Bluetooth 4.2 и защиту от воды по стандарту IPX7. В рамках новогодней распродажи ценник на Tronsmart Force составил $45,45. Промокод 5USDFORCE поможет сэкономить дополнительно $5.

Сбросила в цене до $37,97 и колонка Tronsmart Element T6 с объемным панорамным звучанием. Ее мощность составляет 25 Вт, в наличии батарейка на 5200 мАч для 15 часов воспроизведения музыки и беспроводной адаптер Bluetooth 4.1. Доступна колонка в черном или красном цветах.

Купить Tronsmart Spunky Beat

Купить Tronsmart Force

Купить Tronsmart Element T6

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