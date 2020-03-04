AliExpress предупредила, что посылки могут задержаться

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Торговая интернет-площадка AliExpress, которая является частью глобальной платформы электронной коммерции Alibaba Group, предупредила покупателей о возможной задержке с доставкой заказов из-за вспышки коронавируса. Вирусная пневмония внесла коррективы в работу площадки и в сложившейся ситуации для доставки посылок потребуется больше времени.

В своем заявлении AliExpress заявила, что «некоторые поставки могут быть затронуты, но прилагаются все усилия, чтобы поддержать продавцов в это непростое время, сведя до минимума любые неудобства для клиентов». Кроме того, торговая площадка поблагодарила покупателей за терпение и заверила, что она доставит посылки «так быстро, как это будет возможно».

Всемирная организация здравоохранения в своих рекомендациях, посвященных вирусу COVID-19, заявила, что посылки, полученные из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, безопасны. Причина — срок жизнеспособности вируса за пределами организма человека ограничен несколькими часами или днями.

Так, по заключению эпидемиологов, как правило, вирусы живут на открытых поверхностях в течение 24-48 часов. Чтобы выжить им нужна влажная среда, поэтому шанс подцепить коронавирус через предметы ничтожно мал.

Напомним, что AliExpress начал свою работу в 2010 году и по состоянию на 31 августа 2019 года торговая площадка насчитывала более 79 млн активных потребителей.

Источник: gizmochina.com