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Alphabet, владеющая Google, вошла в пятерку самых «богатых» компаний мира

18.01.2020 684 0

Материнская компания Google – Alphabet – достигла рыночной капитализации в 1 триллион долларов. В четверг, 16.01.2020, компания вышла на уровень предельной рыночной капитализации, поскольку в этот день ее акции подскочили на 0,87 процента.

 

Alphabet присоединилась к Apple, Microsoft и Amazon. Первой компанией, достигшей капитализации в $1 триллион, стала китайская нефтегазовая компания PetroChina в 2007 году.

 

Alphabet, владеющая Google, вошла в пятерку самых «богатых» компаний мира – фото 1

 

Alphabet, попавшая в «клуб 1 триллиона», помогла создать прецедент, когда три американские компании находятся в этом клубе в одно и то же время. Скорее всего, Facebook присоединится к ним следующим. В настоящее время крупнейшая социальная сеть оценивается примерно в 620 миллиардов долларов.

 

В декабре прошлого года соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин объявили о планах отказаться от контроля над Alphabet. Главный исполнительный директор Google, Сундар Пичаи, взял на себя руководство всем конгломератом.

 

Alphabet, владеющая Google, вошла в пятерку самых «богатых» компаний мира – фото 2

 

Доходы компании за первые три квартала 2019 года выросли на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как операционная прибыль компании выросла на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания объявит о доходах за четвертый квартал 3 февраля, а промышленные наблюдатели снова ожидают роста доходов за год почти на 20 процентов.

 

Так же хорошо Alphabet начал и новый год. За первые 16 дней 2020 года акции компании уже выросли более чем на 8 процентов. Остальная часть технологического сектора тоже радуется ростам. Аналитики считают, во многом этот всплеск связан с оптимизмом в отношении американо-китайской торговой сделки.

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Источник: Nasdaq

Alphabet Google
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 18.01.2020

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Alphabet, владеющая Google, вошла в пятерку самых «богатых» компаний мира