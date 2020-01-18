Alphabet, владеющая Google, вошла в пятерку самых «богатых» компаний мира

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Материнская компания Google – Alphabet – достигла рыночной капитализации в 1 триллион долларов. В четверг, 16.01.2020, компания вышла на уровень предельной рыночной капитализации, поскольку в этот день ее акции подскочили на 0,87 процента.

Alphabet присоединилась к Apple, Microsoft и Amazon. Первой компанией, достигшей капитализации в $1 триллион, стала китайская нефтегазовая компания PetroChina в 2007 году.

Alphabet, попавшая в «клуб 1 триллиона», помогла создать прецедент, когда три американские компании находятся в этом клубе в одно и то же время. Скорее всего, Facebook присоединится к ним следующим. В настоящее время крупнейшая социальная сеть оценивается примерно в 620 миллиардов долларов.

В декабре прошлого года соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин объявили о планах отказаться от контроля над Alphabet. Главный исполнительный директор Google, Сундар Пичаи, взял на себя руководство всем конгломератом.





Доходы компании за первые три квартала 2019 года выросли на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как операционная прибыль компании выросла на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания объявит о доходах за четвертый квартал 3 февраля, а промышленные наблюдатели снова ожидают роста доходов за год почти на 20 процентов.

Так же хорошо Alphabet начал и новый год. За первые 16 дней 2020 года акции компании уже выросли более чем на 8 процентов. Остальная часть технологического сектора тоже радуется ростам. Аналитики считают, во многом этот всплеск связан с оптимизмом в отношении американо-китайской торговой сделки.

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Источник: Nasdaq