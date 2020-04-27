Amazfit PowerBuds — беспроводные наушники, всегда с тобой. Забирай купоны от Amazfit

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Компания Huami, известная своей носимой электроникой, выпустила беспроводные TWS-наушники Amazfit PowerBuds. Позиционируются они, как одна из самых доступных гарнитур для спортсменов. Достоинства PowerBuds —играют мощно и долго, получили защитное исполнение и съемные заушины с магнитным креплением.

Создавая Amazfit PowerBuds, разработчики стремились сделать их комфортными и надежными, чтобы они стали незаменимым компаньоном для всех, кто занимается спортом. Корпус наушников защищен от пыли и влаги по стандарту IP55. Это означает, что они защищены от пота и брызг, а вот купаться с ними нельзя. А еще они получили встроенный пульсометр, который отслеживает сердечный ритм владельца и сигнализирует о том, что что-то пошло не так.

Вес наушников составил всего 7 грамм (с учетом заушин) и они способны проработать на одном заряде до 8 часов. Но все же главное то, что Amazfit PowerBuds радуют слух шикарным звучанием, а заглушить окружающие звуки поможет система шумоподавления с двумя микрофонами. Есть режим Motion Beat Mode, при активации которого усиливаются низкие частоты, а сам звук становится ярче, динамичнее и громче.

Управлять наушниками можно легкими прикосновениями к ним. Чередуя одинарное, двойное или тройное прикосновение можно активировать заданную функции или вызвать голосового ассистента. А еще Amazfit PowerBuds являются «умными» наушниками, способными запоминать смартфон владельца и автоматически подключаются к нему стоит их извлечь из зарядного чехла.

В продажу TWS‑гарнитура поступит в Китае 2 мая по цене $99,99, а до рынка России они доберутся в начале лета. На выбор три расцветки: черная, белая и желтая. В комплект поставки входят не только сами наушники и 4 комплекта силиконовых амбушюр, но и USB-кабель и съемные заушины с магнитным креплением.

Все, кто предпочитает устройства Amazfit, могут поучаствовать в интерактивной игре, которая пройдет с 27 апреля по 6 мая Amazfit official store на AliExpress. В ее рамках будут разыгрываться 200 купонов номиналом $10, $20 и $40.

Чтобы стать участником игры, необходимо зайти в Интересное (находится в мобильном приложении) и кликнуть на банер, а затем оставить свой комментарий. Победителями станут те, чьи коменты наберут большее количество лайков. Только 20 человек смогут получить купоны на $40, еще 80 получат купоны на $20 и 100 — $10. Купоны можно использовать в течение 2-х недель с момента получения и при покупке любого товара. Приглашайте друзей, делитесь информацией о розыгрыше в социальных сетях и увеличивайте свой шанс оказаться среди победителей.