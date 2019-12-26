Amazfit представит новую линейку продуктов T-Rex в первый день нового года

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Дочерняя компания Xiaomi Huami Technology, известная производством носимых смарт-устройств под маркой Amazfit, объявила сегодня о том, что 1 января в Китае будет запущена новая серия гаджетов Amazfit T-Rex.

Кроме даты запуска и названия серии предстоящих продуктов, компания пока ничего не раскрыла. Также, к сожалению, неизвестно, какие продукты войдут в серию Amazfit T-Rex и какая философия у новой линейки.

Тем не менее, существует вероятность того, что продукты, которые будут выпущены в Китае 1 января, дебютируют на мировом рынке 7 января во время CES 2020 в Лас-Вегасе, где компания проведет свою конференцию по запуску новых продуктов – Amazfit Global New Product Launch Conference.

Ранее Хуанг Ванг, генеральный директор компании Huami Technology, сообщил, что наряду с TWS-наушниками, компания также представит новую категорию продуктов во время предстоящей выставки CES 2020. «После просмотра афиши нашей пресс-конференции на CES многие СМИ предположили, что на этот раз Huami представит наушники и кроссовки. На этот раз мы действительно готовы представить TWS-гарнитуру, и наше видение состоит в том, чтобы построить глобальную эко-систему здоровья <..>. Умных кроссовок у нас пока нет, но мы готовим выпуск продуктов, которые будут тесно связаны с обувью» - рассказал Ванг журналистам.

Он также подтвердил, что беспроводные наушники от Amazfit будут оснащены датчиком пульса. Эта функция может пригодиться пользователям, которые увлекаются спортом. Кроме того, было выявлено, что устройство будет также оснащено функциями звукоизоляции и шумоподавления.

Компания также намекнула на появление новой категории продукции, которая была разработана для «любителей спорта и фитнеса, призванная помочь покупателям бросать вызов себе и раздвинуть границы».

Источник: gearbest.com