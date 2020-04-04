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Amazon готовит свой ответ Google Stadia. Нас ждет война геймерских стриминг-сервисов?

04.04.2020 592 0

Согласно недавней статье New York Times, в этом году может появиться игровая стриминг-платформа от Amazon, но, как и многие проекты этого года, ее выход задерживается из-за  вспышки коронавируса.

 

В статье американского издания утверждается, что Amazon планирует выпустить раннюю версию платформы под кодовым названием Project Tempo, но люди, близкие к проекту, говорят, что продолжающийся карантин подвинет дату выхода, из-за чего платформа может появиться не раньше 2021 года. 

 

Amazon готовит свой ответ Google Stadia. Нас ждет война геймерских стриминг-сервисов? – фото 1

 

Хотя официально об этом и не объявлялось, по слухам, Amazon планирует объявить о выпуске в этом году, даже если запуск будет отложен. О платформе пока мало что известно, но мы уже понять, как она будет выглядеть и какие игры она будет предлагать.

 

Amazon готовит свой ответ Google Stadia. Нас ждет война геймерских стриминг-сервисов? – фото 2

 

Собственные студии разработки Amazon на данный момент готовят три игры, две из них должны выйти в мае: New World, командный шутер Crucible и бесплатная MMO по вселенной Властелина Колец, которой еще предстоит получить дату выхода и название.

 

 «Замысел нашей платформы заключается в том, чтобы попытаться взять лучшее от ресурсов Amazon и привнести это в игры», - рассказал Майк Фраззини, вице-президент Amazon по игровым сервисам и студиям. «Мы работаем уже достаточно долго, но на создание игр уходит много времени…».

 

Amazon готовит свой ответ Google Stadia. Нас ждет война геймерских стриминг-сервисов? – фото 3

 

Amazon также планирует ввести возможность интерактива в стримы на Twitch, размывая границы между игроками и зрителями. «Нам нравится идея, что есть игрок – это и стример, и зритель, и они могут синхронно участвовать в среде Twitch», - добавил Фраццини.

 

По слухам, анонса следует ждать этим летом.

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Источник: gsmarena.com

Amazon Google Stadia
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 04.04.2020

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Amazon готовит свой ответ Google Stadia. Нас ждет война геймерских стриминг-сервисов?