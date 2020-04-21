Andro price: лучшие скидки дня

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Цены на электронику на AliExpress и прочих площадках электронной коммерции постоянно ползут вверх. А все потому, что китайские производители наглеют с каждым годом и торговцы не стесняются торговать товарами с ощутимыми наценками относительно тех ценников, которые компания объявила на презентации.

Но иногда цены снижаются до приятных значений. Лучшее время для покупки по разумной стоимости — распродажи и всевозможные скидки, позволяющие совершить покупку выгодно. Andro price находит и собирает только реально выгодные варианты, которых, кстати, не так уж и много. Если вас не занесло на наш Telegram-канал, и вы не видите трансляцию скидок, мы предлагаем вашему вниманию актуальные и лучшие предложения сегодняшнего дня. Собирали их по принципу «дешевле еще не было».

Смарт-часы Amazfit GTR Lite

Характеристики: 1.39" AMOLED, Bluetooth 5.0, 410мАч, 5ATM, черные

Предложение для РФ

Цена: $91,99 - https://lite.al/B2O4kd

Промокод "aliexpress2020328"

Беспроводные наушники EDIFIER

Характеристики: TWS200, Bluetooth 5.0, aptX, CVC 8.0, IPX5, черные/белые

Предложение для РФ

Цена: $28,45 - https://lite.al/1XPLV

Промокод "dsqntapr20"

Умная розетка Alfawise Smart Plug

Характеристики: PME1606, 16A, работает с умным домом Amazon Alexa / Google Home, цвет белый

Цена: $7,99 (+ доставка) - https://lite.bz/iFOsMy

Промокод "11PME1606EU11