Andro price: лучшие скидки дня
Цены на электронику на AliExpress и прочих площадках электронной коммерции постоянно ползут вверх. А все потому, что китайские производители наглеют с каждым годом и торговцы не стесняются торговать товарами с ощутимыми наценками относительно тех ценников, которые компания объявила на презентации.
Но иногда цены снижаются до приятных значений. Лучшее время для покупки по разумной стоимости — распродажи и всевозможные скидки, позволяющие совершить покупку выгодно. Andro price находит и собирает только реально выгодные варианты, которых, кстати, не так уж и много. Если вас не занесло на наш Telegram-канал, и вы не видите трансляцию скидок, мы предлагаем вашему вниманию актуальные и лучшие предложения сегодняшнего дня. Собирали их по принципу «дешевле еще не было».
Смарт-часы Amazfit GTR Lite
Характеристики: 1.39" AMOLED, Bluetooth 5.0, 410мАч, 5ATM, черные
Предложение для РФ
Цена: $91,99 - https://lite.al/B2O4kd
Промокод "aliexpress2020328"
Беспроводные наушники EDIFIER
Характеристики: TWS200, Bluetooth 5.0, aptX, CVC 8.0, IPX5, черные/белые
Предложение для РФ
Цена: $28,45 - https://lite.al/1XPLV
Промокод "dsqntapr20"
Умная розетка Alfawise Smart Plug
Характеристики: PME1606, 16A, работает с умным домом Amazon Alexa / Google Home, цвет белый
Цена: $7,99 (+ доставка) - https://lite.bz/iFOsMy
Промокод "11PME1606EU11
Комментарии