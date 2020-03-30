Andro price рекомендует: OnePlus 7T и аксессуары по скидкам

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Принцип довольно прост. Мы выбираем лучшие и актуальные предложения каждого дня, где цены полезли вниз. Andro price стремится обращать внимание на реальные скидки, делающие покупку осмысленной. Какие полезные приобретения мы нашли на сегодняшний день:

Huawei Selfie Stick - Монопод (селфи-палка)

Модель: AF11L, телескопическая, черная

Цена: $1.99 - https://fas.st/PLL7GL

Anker Qi - Беспроводное зарядное устройство

Модель: A2503, 10 Вт, Micro-USB, серый цвет

Цена: $9.63 - https://lite.bz/DoWUA

Промокод "PR262Y7A"

OnePlus 7T

Характеристики: Snapdragon 855+, 6.55" AMOLED 90 Гц, Android 10.0, 3800 мАч, NFC, версия 8/256 Гб, серый

Предложение для РФ

Цена: $438.99 - https://lite.al/xNZsc

Купон на скидку $12.0 - https://t.me/andro_price/7625

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