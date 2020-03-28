Andro price рекомендует: OnePlus 7T, Xiaomi Mi 9T, Meizu 16 со скидкой

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Как порадовать себя во время карантина? Один из вариантов купить какую-то обновочку в парк гаджетов. О том, как сделать это с выгодой, думаю, что знают многие. Самый простой и эффективный вариант — прикупить товар во время распродажи. Так, сейчас торговая площадка AliExpress отмечает свой 10-летний юбилей и праздновать решено скидками на огромный ассортимент различных товаров.

Мы со своей стороны продолжаем знакомить с интересными предложениями и рассказываем, как это сделать с выгодой. Разумеется, в центре внимания смартфоны. Из неплохих предложений мы выделили три, которые позволят приобрести мобильные устройства, ставшие одними из самых заметных в прошлом году.

Meizu 16

Характеристики: Snapdragon 710, экран 6.0" AMOLED, 6/64 Гб, черный

Предложение для РФ

Цена: $141.26 - https://lite.bz/u7GNT

Промокод "SWEET10"

Xiaomi Mi 9T

Характеристики: Snapdragon 730, экран 6,39" AMOLED, NFC, 4000 мАч, 6/64 Гб, синий

Цена $235.50 - https://lite.bz/voU6i3

Скидка продавца $2.0 + купон AliExpress - https://lite.bz/Ol0uhB

OnePlus 7T

Характеристики: Snapdragon 855 Plus, экран 6.55" AMOLED 90 Гц, Android 10.0, 3800 мАч, NFC, 8/128 Гб, синий

Предложение для Украины

Цена: $420.99 - https://lite.bz/grjk3

Скидка продавца $2.0 + промокод "EPN07"

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