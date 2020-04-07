Andro price рекомендует: Redmi Note 9S, Redmi Note 8 Pro и Huawei Watch Magic по сниженным ценам

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Живем во времена карантина и самоизоляции. Но не стоит забывать, что службы доставки и почта работают. Доставлять электронику и прочие нужные товары готово огромное количество онлайн-магазинов. Поэтому от покупок можно не отказываться.

И если вы относитесь к тем, для кого цена имеет значение и не готовы в «лихие времена» переплачивать за устройства, а стремитесь максимально быть бережливым, предлагаем очередную подборку гаджетов, на покупке которых можно немного сэкономить.

Смартфон Redmi Note 9S

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, 6/128 Гб, глобальная версия, цвета белый/синий/серый

Цена: $209,94 - https://ali.ski/a477ow

Купон на скидку $30 получите при клике на соответствующий баннер в описании лота.

Смарт-часы Huawei Watch Magic - Смарт-часы

Характеристики: AMOLED 1.2", 5ATM, Bluetooth 4.2, 178 мАч, черные