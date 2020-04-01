Andro price рекомендует: скидки дня

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Купить больше — потратить меньше. От такого мало кто откажется. Существует множество интернет-магазинов, которые что-то продают. А еще многие из них на регулярной основе устраивают ценопад на ряд своих товаров. Но за всем этим стоит постоянно следить, чтобы быть в числе тех счастливчиков, которым удастся в числе первых или за короткий период времени урвать что-то по вкусным ценам.

Но занятие это утомительное и затратное по времени. Но есть вариант проще и удобнее. Стать подписчиком Telegram-канала Andro price и ежедневно получать информацию о самых актуальных предложениях. Если вы участник этой группы, то имеет смысл просмотреть актуальные предложения на сегодня. Если нет — возможно, имеет смысл подписаться на него и сделать это прямо сейчас, чтобы быть в курсе актуальных скидок.

Сегодня из интересных предложений отметим такие:

Наушники Xiaomi Mi Airdots Pro 2

Характеристики: модель TWSEJ02JY, Bluetooth 5.0, ENC, LHDC, микрофон, белые

Цена $42,39 - https://lite.al/cm5UT

Смартфон Realme C3

Характеристики: Helio G70, 6.52"IPS, аккум. 5000мАч, 3,64 Гб, синий