Andro price рекомендует: товары со скидкой

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Беспроводные наушники Anker SoundBuds Flow
Характеристики: A3234, Bluetooth 4.1, драйверы 6мм, 7 часов прослушивания музыки, черные
Цена: $12,99 - https://lite.bz/VIqgl
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Смарт-часы Amazfit T-Rex
Характеристики: 1.3" AMOLED, Bluetooth 5.0, аккум. 390мАч, 5ATM
Предложение для РФ!
Версия: ROCK BLACK/ARMY GREEN
Цена: 9158,18 руб. - https://lite.bz/Cact01
Скидка продавца 376 руб + спецкупоны 903 руб + промокод "REBOOT700"
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum
Характеристики: SDJQR01RR, три процессора, LDS, мощность 1800Па, пылесборник 420 мл, аккум. 5200 мАч, белый
Предложение для РФ
Цена: $207,03 - https://lite.al/z19D7q
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