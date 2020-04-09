Andro price рекомендует: Xiaomi Mi 10, Redmi Note 9S и смарт-часы Amazfit по приятным ценам

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Продолжается карантин, когда многие люди остаются дома и изредка выходят в магазин. Зато появилось свободное время, которое можно посвятить какому-то занятию, прочитать книгу, посмотреть фильм и наконец-то всерьез озаботиться покупкой какого-то гаджета. Но искать из вороха различных товаров именно те, которые вам нужны и с реальной скидкой, занятие утомительное и затратное по времени.

По уже сложившейся традиции в рамках Andro price мы подбираем для вас ежедневно самые лучшие предложения, позволяющие немного сэкономить на покупках. Сегодня предлагаем вам очередную подборку наиболее интересных устройств, которые доступны по приятным ценам.

Смарт-часы Amazfit GTS

Характеристики: 1.65" AMOLED, Bluetooth 5.0, аккум. 220mAh, 5ATM, черные

Цена: RU $102,99 / UA $109,99 - https://lite.bz/iNPqG

Скидка продавца $10,0 + промокод "aliexpress2020328" (для РФ)

Смарт-часы AMAZFIT Pace

Характеристики: 1.34", Bluetooth 4.0, аккум. 280mAh, IP67, 4 Гб/512 Мб, красные/черные

Предложение для РФ

Цена: $56,99 - https://lite.bz/bTlRR3

Промокод "agod0327"

Смартфон Redmi Note 9S

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, аккум. 5020мАч, 4/64 Гб, глобальная версия, цвет черный

Цена: $172,50 - https://lite.al/6gA-iT

Промокод "XGSN964GIXBT"

Смартфон Xiaomi Mi 10 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" 90 Гц AMOLED, MIUI 11, аккум. 4780 мАч, 8/128 Гб, серый/черный

Предложение для РФ

Цена: $580,27 - https://lite.bz/G3UdYY

Промокод "LIVE1200"﻿﻿