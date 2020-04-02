Andro price: топ-3 товаров, при покупке которых можно сэкономить

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Ежедневно интернет-магазины предлагают что-то со скидками. Но небывалые скидки сейчас редкость. Чуда не случается, торговать себе в убыток магазины не спешат. Впрочем, среди вороха всего условно полезного и нужного можно найти неплохие способы сэкономить.

На страницах Telegram-канала Andro price мы ежедневно предлагаем подборку того, а что же, собственно, и с какой скидкой магазины могут реально предложить. Хотите быть в курсе всех актуальных предложений? Тогда подписывайтесь на Telegram-канал Andro price.

И уже по традиции предлагаем вам топ-3 самых интересных предложений дня:

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9S

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, 6/128 Гб, синий и серый цвета

Предложение для РФ!

Цена: $249,99 - https://fas.st/efxSMY

Наушники FUNCL AI

Характеристики: полностью беспроводные, Bluetooth 5.0, защита от влаги IPX5, aptX, черные

Цена: $40,99 - https://fas.st/1ZOsAM

Умный ночник Yeelight (Xiaomi Ecological Chain) - два в комплекте

Характеристики: датчик освещенности, возможность ручного выключения, белый

Цена: $7,99 (за 2 шт.) - https://ali.ski/AJT6dh+