Andro price: умные гаджеты по приятным ценам

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Многие страны Европы находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Пока нет вакцины от этого вируса — изоляция лучший способ борьбы с ним. Чем же заняться в эти дни? Каждый решает для себя сам. Но карантин не помеха совершать покупки онлайн и, возможно, сейчас самое время прикупить что-то из электроники для комфортного времяпрепровождения во время незапланированных каникул.





Мы подобрали для вас три самых актуальных предложения, позволяющих прикупить беспроводные наушники, комплект для «умного дама» и даже зубную щетку:

Беспроводные наушники-вкладыши Tronsmart TWS

Характеристики: белые, Onyx Ace, Bluetooth 5.0, aptX, AAC, IPX5, аккум. кейса 400мАч

Цена $26.47 - https://lite.bz/EM2fLF

Скидка продавца $3.0

Зубная щетка Lebond V2

Предложение для РФ! Быстрая доставка со склада в Москве!

Цена $12.99 - https://lite.al/icdopL

Комплект для "умного дома" Alfawise PG105

Характеристики: дисплей 2.4" TFT, WiFi 802.11b/g/n, 12 устройств в комплекте, версия MIDNIGHT BLACK

Цена $49.99 - https://lite.al/07M8C8

Промокод "PG105GSMKIT"





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