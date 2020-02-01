Android 10 начал «прилетать» на Asus Max Pro M2

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ASUS решила порадовать фанатов бренда, выпустив бета-версию Android 10 не только на ZenFone Max Pro M1, но и на его преемника. Android 10 Global Beta теперь доступна для ASUS ZenFone Max Pro M2 для раннего тестирования.

Обновление имеет номер сборки 17.2018.1912.409 и содержит исправления для системы безопасности от декабря 2019 года. Обновление должно принести такие функции, как темный режим для всей системы, функция Smart Reply для всех приложений обмена сообщениями, режим фокусировки (Focus Mode), новая система жестов, больше контроля над местоположением и выдачей разрешений для приложений и многое другое.





Пользователи ZenFone Max Pro M2, желающие опробовать Android 10 beta, могут установить обновление прямо сейчас. Однако следует уточнить, что бета-версии программного обеспечения не подходят для ежедневного беспроблемного использования, так как, скорее всего, пользователи будут отмечать баги и недостающие функции. Если же вы «смельчак», то не забудьте заранее сделать резервную копию данных устройства, так как установка обновления, скорее всего, сотрет все данные.

ASUS ZenFone Max Pro M2 является прямым преемником ZenFone Max Pro M1. Он был запущен в Индии в декабре 2018 года. Смартфон вышел на рынок с версией Android 8.1 Oreo на борту, которая два месяца спустя была обновлена до Android 9 Pie.





На момент запуска, устройство было довольно интересным «игроком» в своем ценовом сегменте, предлагая отличное соотношение цены и характеристик. Основные особенности устройства включают 6,26-дюймовый Full HD+ дисплей, отличный на тот момент времени процессор от Qualcomm - Snapdragon 660, батарею емкостью 5000 мАч и сдвоенный блок основной камеры на 12 и 5 Мегапикселей.

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Источник: Piunikaweb﻿