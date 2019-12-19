Android 10 придет на Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2 Lite и Xiaomi Mi A3

1463

Серия Mi A у компании Xiaomi — это «спецверсии» китайских смартфонов под управлением «чистого» Android без фирменного интерфейса MIUI. Их выходом производитель попытался задобрить адептов стоковой ОС от Google и всегда остается шанс в числе первых получить обновление до актуальной версии Android. Ведь все модели являются участниками программы Android One.









Появилось сообщение, что производитель готовит апдейт, который принесет Android 10 на смартфоны Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite и Mi A3. Выйдет он в начале следующего года и будет содержать январскую заплатку безопасности от Google, а уже в этом месяце все три смартфона получат декабрьский патч безопасности.





На данный момент эти аппараты работают под управлением Android 9.0 Pie и для двух из них десятая версия операционной системы от Google может стать последним крупным обновлением. Единственный, кто может надеяться на приход Android 11 — Xiaomi Mi A3.





Источник: c.mi.com







