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Android 10 придет на Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2 Lite и Xiaomi Mi A3

19.12.2019 1463 2

Серия Mi A у компании Xiaomi — это «спецверсии» китайских смартфонов под управлением «чистого» Android без фирменного интерфейса MIUI. Их выходом производитель попытался задобрить адептов стоковой ОС от Google и всегда остается шанс в числе первых получить обновление до актуальной версии Android. Ведь все модели являются участниками программы Android One.

 

Android 10 придет на Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2 Lite и Xiaomi Mi A3 – фото 1


Появилось сообщение, что производитель готовит апдейт, который принесет Android 10 на смартфоны Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite и Mi A3. Выйдет он в начале следующего года и будет содержать январскую заплатку безопасности от Google, а уже в этом месяце все три смартфона получат декабрьский патч безопасности.


На данный момент эти аппараты работают под управлением Android 9.0 Pie и для двух из них десятая версия операционной системы от Google может стать последним крупным обновлением. Единственный, кто может надеяться на приход Android 11 — Xiaomi Mi A3.


Источник: c.mi.com



Android 10 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 Lite Xiaomi Mi A3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Cool Dude
а с фига на фото самсунг?
19.12.2019 14:58
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Павел
Не, почему. Глянь на экранные кнопки снизу, таких нет у Самсунга
19.12.2019 17:10
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Android 10 придет на Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2 Lite и Xiaomi Mi A3