Android Flash Tool — сервис для простой и быстрой перепрошивки Android-устройств прямо из браузера

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Google создала сервис Android Flash Tool, задача которого упростить процесс прошивки Android-устройств. Совместим он с компьютерами, работающими под управлением Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Позиционируется онлайн-приложение как более простая и комфортная альтернатива более трудоемким утилитам, включая SP Flash Tool.

На данном этапе оно работает с устройствами Pixel и заявлена поддержка прошивок, выходящих в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project без сервисов Google), обновлений, выпускаемых самим поисковым гигантом и патчей для AOSP-сборок. В списке поддерживаемых моделей указаны смартфоны трех поколений, начиная с Google Pixel 2. На данный момент нет ясности, будет ли этот перечень расширен за счет прочих смартфонов. Но и исключать такой возможности, нельзя.

В рамках Android Flash Tool не нужно искать образ операционной системы, а достаточно USB-кабеля и браузера. Чтобы сервис работал правильно и без сбоев, нужно использовать браузер с поддержкой интерфейса WebUSB (Microsoft Edge 79 и новее, Chrome с версии 61, Opera 43 и новее).

Перед тем как начать работу, необходимо на Android-устройстве активировать отладку по USB и заводскую разблокировку в меню для разработчиков. Только после этого гаджет можно подключить напрямую к ПК (USB-C и USB-A) и начать работу с сайтом Android Flash Tool. Всего несколько простых действий и устройство получит последнюю версию AOSP.

Источник: 9to5google.com