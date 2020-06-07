Android-устройства под угрозой: мобильные вирусы все агрессивнее атакуют их

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По данным вирусных экспертов, количество мобильных «червей» стремительно увеличивается. Вредоносные программы давно перестали быть экзотическим экземплярами и завсегдатаями только вирусных лабораторий. Позади те времена, когда появление нового зловреда было событием из ряда вон выходящим, сейчас это явление заурядное и их количество огромно.

По мнению специалистов Upstream, по итогам первого квартала наблюдалась эпидемия мобильных вирусов. Так, если за первые три месяца прошлого года насчитывалось 14,5 тысячи вредоносных приложений, то в этом году их количество возросло вдвое до 29 тысяч.

Наблюдается на 55% и рост мошеннических операций, в первом квартале нынешнего года было заблокировано около 290 млн транзакций. Из общего количества транзакций 89% признаны мошенническими. Количество же инфицированных вирусом Android-устройств составило 11,2 млн и это на 7% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Самое неприятное, что несмотря на все меры безопасности, многие из вредоносных утилит проникают на просторы Google Play. Так, специалисты утверждают, что 9 из 10 лучших зловредов были доступны на просторах маркетплейса Google. А это означает, что они прошли через «сито» проверки на безопасность и не были идентифицированы, как опасные. По итогам 2019 года, из топ-100 вредоносных программ 30% можно было установить из Google Play.

Заметили специалисты и одну закономерность — большинство вредоносного ПО подпадает под описание развлекательного контента, позволяющего скоротать свободное время и занять себя чтением новостей, прослушиванием музыки и играми. Самым проблемным было признано приложение Snaptude, которое установили более 40 млн раз. Утилита была удалена с Google Play, но ее можно найти на виртуальных полках AppGallery от Huawei и Xiaomi GetApps.

Источник: upstreamsystems