Анонс бюджетного Cubot P40 и первые подробности о Cubot Note 20

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Сегодня состоялась премьера смартфона Cubot P40, который сам производитель позиционирует как «короля бюджетных смартфонов» с привлекательным ценником. В продажу на торговой площадке AliExpress новинка поступит 6 июня по цене $89,99.

В сумму 90 долларов производитель оценил мобильник, обладающий 6,2-дюймовым дисплеем с технологией Incell и разрешением HD+, селфи-камерой на 20 Мп (Samsung S5K2T7) и на тыльной стороне установили систему из четырех сенсоров, где главный Sony IMX486 на 12 Мп.

Построен Cubot P40 на базе бюджетной платформы Helio A22 в связке с 4 Гб оперативной памяти и собственной дано 128 Гб. Обладает новинка портом USB Type-C, чипом NFC, аккумулятором емкостью 4200 мАч и операционной системой Android 10.

Уже 1 июня модельный ряд Cubot пополнится очередной новинкой — Note 20. Переднюю панель устройства займет большой 6,5-дюймовый экран разрешением HD+ с каплей-вырезом для 8 Мп фронталки. Здесь установили чип Helio A22, 3 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной, модуль NFC и батарейку емкостью 4100 мАч. Основная камера четверная 12 Мп, 20 Мп и парочка датчиков на 0,3 Мп. Хотите первыми узнать все о Cubot Note 20 и принять участие в розыгрыше новинки, переходите по этой ссылке.