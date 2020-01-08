Анонс Dimensity 800 5G на выставке CES 2020

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В декабре прошлого года чипмейкер MediaTek объявил о планах по выпуску процессора Dimensity 800 5G. Вчера на выставке CES 2020 состоялась глобальная премьера новой разработки тайваньского чипмейкера и он озвучил ее характеристики.





В своем пресс-релизе MediaTek заявил, что Dimensity 800 — это серия чипов, которая появится в первой половине 2020 года. Ее миссия — приход 5G на массовые и среднего уровня устройства. В итоге пользователи получат функции и производительность флагманских смартфонов по средней цене.

Одна из ключевых фишек серии — интегрированный модем 5G. Производитель заявляет, что он поддерживает как автономные, так и не автономные сети с частотой 6 ГГц.









Первенец семейства Dimensity 800 5G изготовлен по нормам 7-нанометрового техпроцесса и в его структуру входят 8 процессорных ядер: квартет Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц и еще четыре ядра Cortex-A55, разогнанные до аналогичной пиковой частоты.





Говоря о графическом чипе, компания заявила о том, что тут установлен четырехъядерный видеоускоритель класса Dimensity 100 в сочетании с игровой технологией Hyper для обеспечения бескомпромиссного игрового процесса. Похоже, что речь идет о контроллере Mali-G77 MC9.





Среди прочих характеристик Dimensity 800 5G указано наличие нейронного блока APU 3.0, отвечающего за ускорение операций, связанных с AI‑алгоритмами. Заявлена поддержка 64 Мп камер, двойных датчиков 32 Мп + 16 Мп, матриц разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и системы распознавания лиц на аппаратном уровне.





Источник: mediatek.com