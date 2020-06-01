Анонс флагмана Vivo X50 Pro+: яркий авангард

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Компания Vivo обновляет модельный ряд смартфонов и сегодня отметилась релизом X50 и X50 Pro. Но помимо субфлагманов производитель также анонсировал флагманскую модель Vivo X50 Pro+, где нарастили мощности, усовершенствовали камеру, разогнали дисплей и быструю зарядку.





В основу смартфона легла 7-нанометровая аппаратная платформа Snapdragon 865 с 5G-модемом Snapdragon X55. В тандеме с чипом работает оперативная память LPDDR5 объемом 8 Гб и 12 Гб. Vivo X50 Pro + также удостоился AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц.





Чем еще разогнанная «прошка» отличается от прочих собратьев, так это поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки, тогда как у Vivo X50 и X50 Pro она мощностью 33 Вт. Прокачали и основную камеру, где вместо Sony IMX598 установили датчик Samsung ISOCELL Bright GN1 на 50 Мп. Разрешение перископического модуля составило 13 Мп и телеобъектива 32 Мп. Упоминается также какой-то крутой Hi-Fi аудиочип.









Vivo X50 Pro + появится на рынке в июле в трех модификациях: 8/128 Гб — $700, 8/256 Гб — $770 и 12/256 Гб — $840.





Источник: mydrivers







