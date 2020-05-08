Анонс Flyme 8.1, беспроводных наушников Meizu HD60 и портативного аккумулятора

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Сегодня в Китае компания Meizu устроила масштабную пресс-конференцию, в рамках которой представила флагманы серии Meizu 17. Помимо новых смартфонов она показала беспроводные наушники HD60, портативный аккумулятор Supercharged и анонсировала фирменную оболочку Flyme 8.1 на основе Android 10.

Главное новшество гарнитуры Meizu HD60 — технология активного шумоподавления на базе чипа Sony SDX3775. Внутри установили 40-мм излучатели, автономность составила до 17 часов от аккумулятора емкостью 900 мАч, есть поддержка aptX HD и Bluetooth 5.0, а также предложили режим Ambient Mode, который позволяет одновременно слышать музыку и звуки окружающей среды. В продажу Meizu HD60 поступят 11 мая по цене $155.

Среди новинок оказался внешний аккумулятор Supercharged емкостью 10000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт. Power Bank обладает миниатюрным дисплеем для отображения информации об уровне и проценте заряда, а также о мощности тока на выходе. Оснащен аккумулятор портом USB-A и разъемом USB Type-C. Оценили Meizu Supercharged в $23.

Сегодня же состоялась премьера новой версии фирменного интерфейса — Flyme 8.1. Компания декларирует более 300 глубоких улучшений в сравнении с Flyme 8, где акцент сделан на увеличение игровой производительности и улучшении функций, заточенных на машинное обучение и искусственный интеллект. Одно из важных новшеств — движок OneMind 4.0, который на 30% шустрее OneMind 3.5. Не забыли предложить и темную тему.

Meizu 17 и Meizu 17 Pro получили Flyme 8.1 из коробки. Еще 10 моделей обновят до новой версии фирменного интерфейса в будущем: Meizu 16S/Meizu 16S, Meizu 16T, Meizu 16th/16th Plus, Meizu 16Xs, Meizu 16X, Meizu Note 8/Note 9 и Meizu X8.

Источник: gizmochina, gizmochina, gizmochina