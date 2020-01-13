Анонс Helio G70: игровую производительность прокачали для доступных смартфонов

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На днях представитель MediaTek заявил о планах выпустить игровой процессор, ориентированный на массовый сегмент смартфонов. С его анонсом затягивать не стали и сегодня чипмейкер анонсировал Helio G70. Позиционируется однокристальная система как решение, которое идеально подойдет как для обычных пользователей смартфонов, так и мобильных геймеров.

Helio G70 обладает 8 процессорными ядрами, четыре из которых высокопроизводительных Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и еще квартет — Cortex-A55 с пиковой частотой 1,7 ГГц. Обработку графики поручили контроллеру Mali-G52 2EEMC1 с частотой 820 МГц.

Заявлена поддержка матриц разрешением 2520х1080 пикселей, до 8 Гб оперативки LPDDR4x, постоянной памяти стандарта eMMC 5.1, одиночных камер до 48 Мп или сдвоенных модулей 16 Мп + 16 Мп. Имеется поддержка Bluetooth 5.0, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, функции Face Unlock и технологии HyperEngine для повышения игровой производительности.

Когда на рынке появятся первые смартфоны с Helio G70, не сообщается. По слухам, именно этот чип будет лежать в основе Redmi 9, анонс которого может состояться в первом квартале нынешнего года.

Источник: mediatek

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