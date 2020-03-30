Анонс Honor 30S: первый с Kirin 820

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Сегодня в Китае состоялась премьера Honor 30S. Кого-то может смутить, наличие латинской буквы S в названии и появление этой модели раньше флагманов серии Honor 30. Но для Huawei это стандартная практика, когда премьера лайт-варианта предшествует анонсу старших моделей, а Honor эксплуатирует название технически продвинутой модели и выпускает ее упрощенный вариант, избегая слова lite в названии.

Новинка Honor 30S стала знаковой для компании, ведь она получила новую аппаратную платформу с поддержкой 5G, ориентированную на массовый рынок. Но есть и другие причины предпочесть этот смартфон.

Тот дизайн, который получил Honor 30S мы видели уже не раз. Потому, что на рынке уже предостаточно моделей, получивших врезанную в дисплей фронталку и прямоугольный блок основной камеры. Поэтому новенький смартфон выглядит современно и модно, но без эффекта новизны. Сканеру отпечатков пальцев на боковой грани можно скорее порадоваться, чем огорчиться тому что его не отправили под дисплей или на тыльную сторону.

Лицевую панель отвели под IPS-матрицу разрешением 2400х1080 точек диагональю 6,5 дюйма и соотношением сторон 20:9. Характеристики экрана: 96% NTSC, HDR10, контрастность 1500:1 и на него приходится 90,3% передней панели.

Одно из преимуществ Honor 30S — новенький и более быстрый 7-нанометровый чип Kirin 820. По сравнению с Kirin 810 новый процессор предлагает прирост мощности на 27% и производительность NPU выросла на 73%. В архитектуру однокристальной системы входят 8 вычислительных ядер: 1хCortex-A76, 2,36 ГГц + 3хCortex-A76, 2,22 ГГц + 4хCortex-A55, 1,84 ГГц.

За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G57, чья производительность выросла на 38% по сравнению с предшественником в Kirin 810. Есть поддержка технологии KirinGaming +, IPS Kirin 5.0 и встроенный 5G-модем с поддержкой полос NSA/SA. В AnTuTu новый чип набирает чуть больше 360 тысяч «попугаев».

Доступен Honor 30S в двух модификациях, которые получили 8 Гб оперативки и на выбор 128 Гб или 256 Гб постоянной памяти. Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей со светосилой f/2.0 и основная камера обзавелась четырьмя датчиками изображения: 64 Мп (f/1.8, AF) + 8 Мп (телеобъектив, f/2.4, 3-кратный оптический зум) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.4) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Увы, оптической стабилизации изображения тут нет.

Емкость аккумулятора составила 4000 мАч и предлагается поддержка 40-ваттной быстрой зарядки. Работает Honor 30S под управлением фирменной оболочки Magic UI 3.1.1 на основе Android 10. Среди прочих характеристик смартфона упомянем гибридный слот для двух SIM-карт или симки + карта памяти NM, GPS, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, порт USB Type-C 2.0, функция Face Unlock и 3,5 мм разъем для наушников. Модуль NFC не предложили.

Оценили Honor 30S c 8/128 Гб памяти в $338, а версия с удвоенным объемом флеш-памяти обойдется в $380. В продажу смартфон поступит в Китае 7 апреля.

Источники: toutiao, mydrivers, mydrivers