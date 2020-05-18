Где купить дешевле?

Анонс Honor Tab V6: первый с поддержкой Wi-Fi 6+

18.05.2020 561 0

Несмотря на все неурядицы, альянс Huawei/Honor продолжает выпускать новые устройства. Сегодня отличился суббренд Huawei, который представил планшет Honor Tab V6. Интересен он тем, что стал первым планшетным компьютером, который получил поддержку Wi-Fi 6+ и сетей пятого поколения.

 

Анонс Honor Tab V6: первый с поддержкой Wi-Fi 6+ – фото 1

 

Новинку оснастили 10,4-дюймовым дисплеем с непривычно тонкими рамками как для экрана планшета. Его разрешение составило 2К и на него пришлось 84% лицевой панели. Построено устройство на базе чипсета Kirin 985, обладает фронтальной 8-мегапиксельной камерой, основной на 13-мегапикселей и аккумуляторной батареей емкостью 7250 мАч.

 

Анонс Honor Tab V6: первый с поддержкой Wi-Fi 6+ – фото 2

 

Зарядить Honor Tab V6 можно через порт USB Type-C и поддерживается быстрая 22,5-ваттная зарядка. Заявлена автономность работы 8 часов игр и 13 часов воспроизведения видео.

 

Анонс Honor Tab V6: первый с поддержкой Wi-Fi 6+ – фото 3

 

Оснастили планшет четырьмя динамиками и реализована поддержка стилуса Magic Pencil с 4096 уровнями силы нажатия. Есть подключаемая Bluetooth-клавиатура. Дату старта продаж и ценник компания объявит не ранее 13 июня. С чем связана задержка, не сообщается.

 

Анонс Honor Tab V6: первый с поддержкой Wi-Fi 6+ – фото 4

 

Источник: gizmochina

Honor Tab V6
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Анонс Honor Tab V6: первый с поддержкой Wi-Fi 6+