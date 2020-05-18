Анонс Honor Tab V6: первый с поддержкой Wi-Fi 6+

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Несмотря на все неурядицы, альянс Huawei/Honor продолжает выпускать новые устройства. Сегодня отличился суббренд Huawei, который представил планшет Honor Tab V6. Интересен он тем, что стал первым планшетным компьютером, который получил поддержку Wi-Fi 6+ и сетей пятого поколения.

Новинку оснастили 10,4-дюймовым дисплеем с непривычно тонкими рамками как для экрана планшета. Его разрешение составило 2К и на него пришлось 84% лицевой панели. Построено устройство на базе чипсета Kirin 985, обладает фронтальной 8-мегапиксельной камерой, основной на 13-мегапикселей и аккумуляторной батареей емкостью 7250 мАч.

Зарядить Honor Tab V6 можно через порт USB Type-C и поддерживается быстрая 22,5-ваттная зарядка. Заявлена автономность работы 8 часов игр и 13 часов воспроизведения видео.

Оснастили планшет четырьмя динамиками и реализована поддержка стилуса Magic Pencil с 4096 уровнями силы нажатия. Есть подключаемая Bluetooth-клавиатура. Дату старта продаж и ценник компания объявит не ранее 13 июня. С чем связана задержка, не сообщается.

Источник: gizmochina