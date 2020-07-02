Анонс Honor X10 Max: большой брат c NFC

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Сегодня Honor провела очередную пресс-конференцию, где представила несколько новинок и среди них Honor X10 Max. Это смартфон для тех, кто предпочитает гаджеты с большими экранами. Компания все еще верит в то, что есть люди, готовые покупать планшетофоны несмотря на меньшее удобство работы с ними в сравнении с традиционными аппаратами.

С уходом из этого сегмента Xiaomi, у пользователей не осталось выбора среди смартфонов с огромными диагоналями. И тут на помощь приходит Honor со своим X10 Max для тех, кто соскучился по большим фаблетам. Новинка появляется почти спустя два года после выхода Honor 8X Max и считается его официальным преемником.

Дизайн

Внешний вид гаджета практически полностью копирует дизайн Honor X10: тонкорамочный дисплей, прямоугольная основная камера и сканер отпечатков пальцев сбоку. Но все же одно кардинальное отличие имеется. В Max-версии предложили «капельку» под фронталку, тогда как базовый вариант обладает выдвижным блоком.

В сравнении с предшественником Honor X10 Max стал чуть толще и тяжелее: 8,3 мм и вес 227 грамм. Для сравнения у Honor 8X Max эти параметры составляли 8,13 мм и 210 грамм. На нижнем торце присутствует порт USB Type-C, микрофон, 3,5 мм разъем для наушников и динамик 1217. На верхней грани имеется второй динамик и микрофон для шумоподавления. Цвета корпуса привычные классические: черный, белый и синий.

Железо и камеры

В плане оснащения, никакого прорыва от Honor X10 Max ждать не стоило. Здесь ставка сделана на большой дисплей, цель наращивать «мускулы» не стояла. В качестве аппаратной платформы компания решила прибегнуть к услугам MediaTek, установив Dimensity 800. Выбор чипа продиктован желанием предложить поддержку сетей пятого поколения, и компания особо подчеркивала, что Honor X10 Max первый планшетофон, поддерживающий новый стандарт связи. Самый простой вариант обладает 6 Гб оперативной памяти, а версия «круче» — 8 Гб. Встроенной памяти на выбор 64 Гб или 128 Гб.

Для этого смартфона было решено довольствоваться двойной основной камерой, где главный датчик на 48 Мп со светосилой f/1.8 и помогает ему модуль на 2 Мп для макросъемки, толку от которого почти не будет. Фронталка простая на 8 Мп со светосилой f/2.0. Каких-то особенных моментов в отношении камеры производитель не озвучивал, хвастаться особо не чем. Думаю, что в случае с Honor X10 Max не стоит рассчитывать на очень качественные фоточки.

Дисплей, аккумулятор и прочие полезности

Гордость Honor X10 Max — большой 7,09-дюймовый дисплей с IPS-матрицей, технологиями HDR10 и RGBW, благодаря которой картинка будет хорошо видна под прямыми лучами солнца. И это на уровне Honor 8X Max, который получил матрицу диагональю 7,1 дюйма. Разрешение экрана составило 2280х1080 точек, есть поддержка цветового охвата DCI-P3 100% и технология RGBW.

Те, кто покупает подобный лопатофон рассчитывает получить аппарат с приличной автономностью. Чудес не будет и батарейка на 5000 мАч позволит смартфону в среднем прожить полтора дня при обычном использовании. Заявлена быстрая 22,5-ваттная зарядка, поэтому подпитываться батарея будет 90 минут до 100% и за полчаса она восполнит заряд на 48%.

Традиционно смартфон работает с двумя симками, есть Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС. В числе приятных особенностей — поддержка технологии NFC. Работает Honor X10 Max под управлением Android 10, а поверх нее установлена фирменная оболочка Magic UI 3.1.

Что по цене

Впечатление от новинки компания дополнила неплохими ценниками. Так, за самую простую версию с 6/64 Гб запросили $269, вариант с 6/128 Гб обойдется в $297 и за версию 8/128 Гб предлагают отдать $353. Старт продаж в Китае намечен на 3 июля. Сегодня же состоялась премьера Honor 30 Lite и с новинкой вы сможете познакомиться здесь.

Источник: mydrivers