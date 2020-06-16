Анонс HTC U20 5G и HTC Desire 20 Pro: смартфоны на большого любителя

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Сегодня тайваньская компания HTC представила свой главный смартфон нынешнего года — U20 5G. В новинке будут «форсить» четыре вещи: большой экран, емкий аккумулятор, поддержку сетей 5G и камеры. Кроме того, сегодня состоялась премьера HTC Desire 20 Pro, сведения о котором регулярно появлялись в сети. Рассказываем о новинках, которыми HTC попытается удержать армию фанатов компании.

HTC U20 5G

Самое главное, что нужно знать о HTC U20 5G — это первый смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения. И этим он обязан установке чипа Snapdragon 765G. Работает он в паре с 8 Гб оперативной памяти, а постоянной предложили 256 Гб с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 256 Гб.

На передней панели расположился 6,8-дюймовый IPS-экран разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), а на тыльной стороне имеется сканер отпечатков пальцев и четверная основная камера 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

HTC U20 5G может похвастаться батарейкой на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, селфи-камерой на 32 Мп со светосилой f/2.0, NFC, Bluetooth 5.0, двухдиапазонным Wi-Fi и операционной системой Android 10. Габариты устройства составили 171,2х78,1х9,4 мм при весе 215,5 грамм. Оценили смартфон в 565 евро или $640.

HTC Desire 20 Pro

Характеристики этой модели были досрочно слиты в сеть и по большому счету оставалось узнать только ценник. Компания запросила за смартфон $303.

По факту HTC Desire 20 Pro стал упрощенной версией HTC U20 5G и обладает 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипом Snapdragon 665, 6 Гб оперативки и флеш-памятью на 128 Гб. В его активе аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, селфи-модуль на 25 Мп, операционная система Android 10 и четверная основная камера как у HTC U20 5G: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Не забыли предложить NFC, Wi-Fi 5, порт USB Type-C, Bluetooth 5.0, дактилоскопический датчик и GPS. Весит новинка 201 грамм при габаритах корпуса 162х77х9,4 мм.

Источник: xda-developers