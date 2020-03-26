Анонс Huawei P40 и Huawei P40 Pro: камера для всего

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Настало время, когда презентации флагманов от Huawei привлекают максимум внимания и все благодаря тому, что интересно узнать об очередном техническом достижении — что смогли нового предложить в камере.

Сегодня состоялась презентация Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro +. Ранее компания собирала толпу журналистов в одной из европейских столиц и проводила помпезный ивент, после которого все могли воочию познакомиться с новинками. Но в этом году все иначе из-за коронавируса, мероприятие провели в формате онлайн. Знакомим с Huawei P40 и Huawei P40 Pro.

Оба аппарата имеют общий стиль оформления и некоторые сходные характеристики, но по духу это разные устройства. Huawei P40 можно причислить к категории субфлагманов, он попроще и подешевле. Pro-версия, уже по традиции — навороченный камерофон, он инновационнее и дороже.

Как и в случае с предшественниками в камере ставку вновь сделали на зуммирование. Думаю, что мало кто сомневается, что Huawei P40 Pro или Huawei P40 Pro+ вырвет пальму первенства в рейтинге DxOMark.

Дизайн, начинка и дисплей





Huawei P40 оформлен классически. У него в меру большой и плоский дисплей с овальным отверстием под фронтальную 32 Мп камеру и инфракрасный датчик. Кстати, это 6,1-дюймовая OLED-матрица разрешением 2340х1080 пикселей с соотношением сторон 19,5:9. А еще в нее интегрировали оптический сканер отпечатков пальцев нового поколения, чья активная площадь увеличена на 30%. Аналогичный финт провернули и в Pro-версии

Габариты Huawei P40 при такой диагонали дисплея вполне гуманные — 148,9х71,1х8,5 мм, а вес составил 175 грамм. По нынешним меркам такой девайс уже впору причислить к категории компактных. P40 Pro предсказуемо больше и тяжелее — 158,2х72,6х8,95 мм, вес 209 грамм.

Huawei P40 Pro получил на лицевой панели загнутый по краям дисплей Quad-Curve Overflow, который чудесным образом заплывает на торцы и боковые грани. Рамки почти отсутствуют и этот факт предмет гордости для Huawei. В Pro-версии установлен OLED‑экран диагональю 6,58 дюйма при разрешении 2640х1200 точек и соотношении сторон 19,8:9. Создавать селфи можно на 32 Мп камеру со светосилой f/2.2, работающей в паре с ToF-датчиком.

Важные фишки — экраны обоих смартфонов поддерживают частоту обновления 90 Гц, цветовой охват DCI-P3, HDR, 441ppi, Always On Display и DC Dimming.

В зависимости от расцветки существует всего пять версий Huawei Р40/P40 Pro: черный, синий, серебристый, золотистый и белый. Тыльная панель выполнена из сатинированного стекла и оба смартфона получили достаточно массивный блок с камерами, очень напоминающий тот, который предложили флагманы семейства Samsung Galaxy S20.

Расстановка сил по водозащите точно такая же, как предлагали и предшественники. Корпус Huawei P40 Pro защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. А вот Huawei P40 защищен по стандарту IP53, что позволяет ему выдерживать брызги воды. Отмечу, что при этом обе новинки лишены аналогового аудиоразъема.

По начинке все абсолютно предсказуемо и имеем стандартную историю. В данном случае предложили Kirin 990, который с осени прошлого года стал флагманским стандартом для устройств компании. О характеристиках и возможностях этой платформы уже много сказано, вполне годный чип.

Покупателям Huawei P40 доступен только в версии 8/128 Гб. Постоянную память можно расширить картами памяти формата NM до 256 Гб. С Huawei P40 Pro выбор чуть побогаче: 8/128 Гб и 8/256 Гб.

Камеры





Как обычно, ключевой акцент был сделан на камерах с оптикой Leica и здесь сконцентрировались ключевые изменения. Все же Huawei P40 Pro — это смартфон, прежде всего, про мобильную фотографию. В Huawei P40 установлен модуль, включающий в себя три камеры. Основная получила RYYB-сенсор на 50 Мп со светосилой f/1.9 и его оптический формат равен 1/1,28ʺ, есть широкоугольный датчик на 16 Мп (f/2.2) и телеобъектив разрешением 8 Мп (f/2.4, OIS), который позволяет рассчитывать на 3-кратный оптический зум и 50-кратный цифровой.

В Huawei P40 Pro установили четыре камеры. Главный сенсор — это 50 Мп объектив с апертурой f/1.9, как и в P40. Есть быстрый автофокус Octa PD ﻿и оптическая стабилизация.

Второй модуль широкоугольный и он на 40 Мп (f/1.8). Третий — зум-объектив с перископом на 12 Мп (f/2.4, OIS). Он снабжен линзой для пятикратного оптического увеличения. Цифровой зум доступен 50-кратный, а гибридный — 10-кратный. Четвертый сенсор — камера ToF или датчик глубины. В его зону ответственности входит размытие фона при портретной съемке. Само собой, не забыли предложить ночной режим, который также доработали и сделали более «умным». Huawei P40 Pro умеет снимать видео разрешением до 4К и замедленные ролики с частотой 7680 кадров в секунду. Предельная светочувствительность камеры P40 Pro впечатляет – ISO 409600. У «младшей» этот параметр равен 204800.﻿

Среди интересных режимов стоит выделить AI Best Moment, который позволяет вырезать отдельные фото из видео. Например, снимая видео, в кадр попал случайный прохожий и камера способна вырезать его изображения. Как это будет работать на практике, надо проверять.

Остальное «железо»





В младшем из сегодняшних дебютантов используется аккумулятор на 3800 мАч, а в старшей модели — 4200 мАч. Что радует, что не забыли предложить 40-ваттную проводную зарядку, 27-ваттную беспроводную и «прошка» может поделиться энергий с прочими устройствами благодаря реверсивной зарядке мощностью до 9 Вт.

Оба смартфона поддерживают Wi-Fi 6 Plus (до 2400 Мбит/с), GPS, HWA (Hi-res wireless audio) и Dolby Atmos, ﻿NFC и Bluetooth 5.1, функцию распознавания по лицу и разговорный динамик встроен в экран. Из-за гнета санкций новинки выходят с EMUI 10 на основе Android 10, но без предустановленных сервисов Google. В качестве замены предлагают расширенный набор Huawei Mobile Services.

Мировые продажи устройств стартуют 7 апреля. Стоит Huawei P40 с 8/128 Гб памяти 799 евро, а за Huawei P40 Pro запросили 999 евро в модификации 8/256 Гб. Интересно, что ценник на «младшую» версию остался на уровне стоимости Huawei P30, а «прошка» так и вовсе подешевела на 100 евро в сравнении с Huawei P30 Pro.