Анонс Huawei P40 Lite: смартфон с Kirin 810 и Android 10, но без сервисов Google

1384

Huawei достаточно давно предлагает облегченные версии своих флагманов, которые по своим характеристикам и стоимости далеко ушли от своих старших собратьев. Например, представленный Huawei P40 Lite формально «лайтовый» Huawei P40, но судя по всему, отличий от старшей версии наберется немало. Здесь название больше является маркетинговой уловкой, позволяющей привлекать внимание и продвигать смартфон на рынке.





В плане характеристик Huawei P40 Lite является глобальной версией китайского Huawei Nova 6 SE, который был представлен в конце прошлого года. Смартфон укомплектовали 6,4-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, фирменным чипом Kirin 810, 8 Гб оперативной памяти и флеш-модулем на 128 Гб.





Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп, а на тыльной стороне установили комбинацию из четырех датчиков: 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Руководит работой смартфона фирменная оболочка EMUI 10 на основе Android 10 без сервисов Google (есть Huawei HMS) и питает его батарейка емкостью 4200 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой.





Габариты Huawei P40 Lite составили 159,2х76,3х8,7 мм и весит он 183 грамма. Есть порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. В Европе смартфон появится со 2 марта и запросили за него в Испании 299 евро.





Источник: gizchina.com







