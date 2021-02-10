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Анонс игрофона Redmi K40 Gaming Edition: динамики JBL и чипсет Dimensity 1200

27.04.2021 3145 3

Redmi K40 Gaming Edition — новый смартфон компании для геймеров. Ориентированность на определенный пласт аудитории здесь важна и Xiaomi всячески подчеркивает, что это мобильник для геймеров. Несмотря на то, что производитель видит в качестве целевой аудитории поклонников мобильных игр, Redmi K40 Gaming Edition подойдет всем, кто хочет универсальное устройство для всего, будь то игры, просмотр видео или общение.

 

1999元！红米K40游戏手机正式发布，67W快充+天玑1200﻿

Те, кто внимательно следит за модельным рядом компании увидят в новинке Redmi K40, который получил агрессивный дизайн, более мощную батарейку и равноценную замену аппаратной платформы. А в развитие игровой темы смартфон предлагает дисплей, где герцовка поднята до 120 Гц, есть триггеры на торцах, специальный игровой режим, емкая батарейка и отличный звук. Redmi K40 Gaming Edition предлагает пару стереодинамиков, в оптимизации и настройке которых участвовали специалисты JBL.

 

Анонс игрофона Redmi K40 Gaming Edition: динамики JBL и чипсет Dimensity 1200 – фото 2

 

На боковой грани имеются курки с активацией при помощи специальных ползунков. Приведение их в боевое состояние сопровождается звуковым сигналом и световыми индикаторами вокруг датчиков изображения на тыльной стороне.

 

На передней панели установили дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+. Матрица AMOLED Samsung E4 и частоту отклика довели до 480 Гц.  Есть поддержка HDR10+ и пиковая яркость составляет 500 нит.

 

1999元！红米K40游戏手机正式发布，67W快充+天玑1200﻿ 

Пожалуй, главное отличие новинки от базового Redmi K40 заключается в железе. Если центральная модель серии предлагает Snapdragon 870, то Redmi K40 Gaming Edition получил Dimensity 1200. Опыт с Realme GT Neo говорит о том, что это мощная и нестыдная платформа, которая по праву может именоваться игровой. Она всеядна, тянет тяжелые игрушки и при этом сохраняет холодный нрав. В AnTuTu новая платформа набирает около 724 495 тысяч «попугаев». Оперативная память типа LPDDR4x и встроенная — UFS 3.1. Все быстро и современно, хотя у Redmi K40 память получше — LPDDR5.

 

Анонс игрофона Redmi K40 Gaming Edition: динамики JBL и чипсет Dimensity 1200 – фото 4

 

Внутри Redmi K40 Gaming Edition установили трехуровневую систему охлаждения, которая изготовлена с применением графита и гексагонального нитрида бора, который используются в аэрокосмической промышленности. Есть датчик контроля температуры для интеллектуальной регулировки теплоотвода и производительности, чтобы обеспечить максимальную производительность в играх.

 

Redmi K40 Gaming Edition получил аккумулятор емкостью 5065 мАч и в комплекте идет адаптер питания на 67 Вт, который заряжает смартфон с 0 до сотни за 42 минуты.

 

Анонс игрофона Redmi K40 Gaming Edition: динамики JBL и чипсет Dimensity 1200 – фото 5

 

У смартфона четыре камеры:

 

- фронтальная в разрешении 16 Мп;

- основной датчик на 64 Мп, 1/2", f/1.65;

- широкоугольный сенсор на 8 Мп, f/2.2;

- макрокамера на 2 Мп, f/2.4.

 

Фишкой основного модуля Redmi K40 Gaming Edition стала линза, изготовленная из гибридного стеклопластика как симбиоз стеклянной линзы 1G и пластиковой линзы 5P для увеличения поглощения света.

 

不负等待！Redmi K40游戏增强版首发评测，要做全能旗舰？﻿

Компания не поскупилась и предложила на выбор пять модификаций: 6/128 Гб — $308, 8/128 Гб — $339, 8/256 Гб — $370, 12/128 Гб — $370 и 12/256 Гб — $416. Продажи Redmi K40 Gaming Edition стартуют в Китае 30 апреля. Для поклонников Брюса Ли предложили специальную версию Bruce Lee Special Edition ﻿в желто-черной расцветке с 12/256 Гб памяти по цене $432.

 

Анонс игрофона Redmi K40 Gaming Edition: динамики JBL и чипсет Dimensity 1200 – фото 7

 

Технические характеристики Redmi K40 Gaming Edition

Размеры и вес

161,94х76.93х8,3 мм, 205 грамм

Материалы корпуса

защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 спереди и сзади, металлическая рама

Дисплей

6,67ʺ, 2400х1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 120 Гц, яркость 500nit, контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 480 Гц, HDR10+, Gorilla Glass 5

Операционная система

Android 11, оболочка MIUI 12.5

Платформа

Dimensity 1200 (1хCortex-A78 с частотой 3,0 ГГц + 3 ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц + 4 ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц), техпроцесс 6 нм, графика Mali-G77 MC9

Память

6/8/12 Гб LPDDR4x, 128/256 Гб встроенной памяти UFS 3.1, поддержка microSD не предусмотрена

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi 6  2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.2, 2x2 MIMO, NFC

Сеть

2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц
3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 6, 8,19
4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18,19, 26, 34 38, 39, 40, 41, 42
5G

Навигация

GPS L1+L5, AGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, Navic

Датчики и разъёмы

сканер отпечатка пальца (сбоку в кнопке питания), USB Type-C, вибромотор по оси X

Аудио

стереодинамики, JBL, сертификация Hi-Res Audio и Dolby Atmos

Основная камера

64 Мп, широкоугольная, Quad Bayer, диафрагма f/1.65 , размер пикселей 1,6 мкм, автофокус
8 Мп, ультраширокоугольная, f/2.2, угол обзора 120°
2 Мп, макро, f/2.4, фокусировка с 4 см
Запись видео:

– 4К@30 fps, 1080P@30/60 fps, 720P30 fps
– Замедленная съёмка 720P@960/240/120 fps 

Фронтальная камера

16 Мп, широкоугольная
запись видео 720P@30 fps, 1080P@30 fps

Аккумулятор

5065 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, поддержка протокола быстрой зарядки QC3 + / PD3.0

Защита от воды

IP53

Цвета

черный, белый, серебристый, желтый

Цена

6/128 Гб — $308, 8/128 Гб — $339, 8/256 Гб — $370, 12/128 Гб — $370, 12/256 Гб — $416

 

Redmi K40 Gaming Edition Dimensity 1200
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.04.2021

Комментарии

Cергей Ларик 0
я хочу этот аппарат)))!!!!!
27.04.2021 19:03
Deepness Mad 0
Аппарат на бумаге топ конечно. Но ми 11 и ф3 тоже на бумаге были топ, а на деле так себе оказались.
Еще неизвестно что с качеством железа и прошивки.
27.04.2021 17:04
Местный Волкодав 0
Ты на цену смотрел?!?
Знаешь что-то лучше за 310$???
27.04.2021 18:18

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Анонс игрофона Redmi K40 Gaming Edition: динамики JBL и чипсет Dimensity 1200

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