Анонс игрофона Redmi K40 Gaming Edition: динамики JBL и чипсет Dimensity 1200

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Redmi K40 Gaming Edition — новый смартфон компании для геймеров. Ориентированность на определенный пласт аудитории здесь важна и Xiaomi всячески подчеркивает, что это мобильник для геймеров. Несмотря на то, что производитель видит в качестве целевой аудитории поклонников мобильных игр, Redmi K40 Gaming Edition подойдет всем, кто хочет универсальное устройство для всего, будь то игры, просмотр видео или общение.

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Те, кто внимательно следит за модельным рядом компании увидят в новинке Redmi K40, который получил агрессивный дизайн, более мощную батарейку и равноценную замену аппаратной платформы. А в развитие игровой темы смартфон предлагает дисплей, где герцовка поднята до 120 Гц, есть триггеры на торцах, специальный игровой режим, емкая батарейка и отличный звук. Redmi K40 Gaming Edition предлагает пару стереодинамиков, в оптимизации и настройке которых участвовали специалисты JBL.

На боковой грани имеются курки с активацией при помощи специальных ползунков. Приведение их в боевое состояние сопровождается звуковым сигналом и световыми индикаторами вокруг датчиков изображения на тыльной стороне.

На передней панели установили дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+. Матрица AMOLED Samsung E4 и частоту отклика довели до 480 Гц. Есть поддержка HDR10+ и пиковая яркость составляет 500 нит.

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Пожалуй, главное отличие новинки от базового Redmi K40 заключается в железе. Если центральная модель серии предлагает Snapdragon 870, то Redmi K40 Gaming Edition получил Dimensity 1200. Опыт с Realme GT Neo говорит о том, что это мощная и нестыдная платформа, которая по праву может именоваться игровой. Она всеядна, тянет тяжелые игрушки и при этом сохраняет холодный нрав. В AnTuTu новая платформа набирает около 724 495 тысяч «попугаев». Оперативная память типа LPDDR4x и встроенная — UFS 3.1. Все быстро и современно, хотя у Redmi K40 память получше — LPDDR5.

Внутри Redmi K40 Gaming Edition установили трехуровневую систему охлаждения, которая изготовлена с применением графита и гексагонального нитрида бора, который используются в аэрокосмической промышленности. Есть датчик контроля температуры для интеллектуальной регулировки теплоотвода и производительности, чтобы обеспечить максимальную производительность в играх.

Redmi K40 Gaming Edition получил аккумулятор емкостью 5065 мАч и в комплекте идет адаптер питания на 67 Вт, который заряжает смартфон с 0 до сотни за 42 минуты.

У смартфона четыре камеры:

- фронтальная в разрешении 16 Мп;

- основной датчик на 64 Мп, 1/2", f/1.65;

- широкоугольный сенсор на 8 Мп, f/2.2;

- макрокамера на 2 Мп, f/2.4.

Фишкой основного модуля Redmi K40 Gaming Edition стала линза, изготовленная из гибридного стеклопластика как симбиоз стеклянной линзы 1G и пластиковой линзы 5P для увеличения поглощения света.

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Компания не поскупилась и предложила на выбор пять модификаций: 6/128 Гб — $308, 8/128 Гб — $339, 8/256 Гб — $370, 12/128 Гб — $370 и 12/256 Гб — $416. Продажи Redmi K40 Gaming Edition стартуют в Китае 30 апреля. Для поклонников Брюса Ли предложили специальную версию Bruce Lee Special Edition ﻿в желто-черной расцветке с 12/256 Гб памяти по цене $432.