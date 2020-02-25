Анонс iQOO 3: король мощности с Snapdragon 865 и UFS 3.1

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Год назад компания Vivo последовала примеру конкурентов и решила, что пришла пора создать свой суббренд. Дочерний бренд получил имя iQOO и он уже отметился выпуском нескольких интересных устройств. Главная специализация «дочки» — смартфоны игрового класса и премиальные устройства.

Сегодня компания представила свой новый флагман, который обладает мощным «железом» с акцентом на игровые возможности. А еще компания бравирует теми цифрами, которые получил за производительность смартфон в AnTuTu.

Итак, новинка называется iQOO 3 и доступна в двух версиях: с поддержкой 5G и без нее. Как и полагает флагману 2020 года, внутри стоит Snapdragon 865. Впечатлять пользователей призваны 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5. Есть и модификации попроще с 6/8 Гб оперативки. Но, пожалуй, одно из главных новшеств — флеш-память UFS 3.1 объемом 128/256 Гб со скоростью передачи данных 1,2 Гбит/с. А для особо впечатлительных и любителей цифр компания на презентации объявила результат прогонки смартфона в AnTuTu — 610 576 «попугаев». И это рекордный показатель на данный момент.

Габариты iQOO 3 составили 158,51х74,88х9,16 мм и весит он внушительно — 214,5 грамм. Передняя панель отдана под Super AMOLED-дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением 2400х1080 точек. Соотношение сторон составило 20:9, есть поддержка HDR10+, 100% охват DCI-P3, частота дискретизации 180 Гц и яркость экрана составила 800 нит. Сюда же встроили сканер отпечатков пальцев и заявлена скорость разблокировки 0,31 с.

Оснастили смартфон аккумулятором емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super FlashCharge на 55 Вт (50% всего за 15 минут). Геймерский нрав новинки выдают игровой режим Ultra Game, технология Multi-Turbo для повышения игровой производительности и боковые сенсорные клавиши Monster Touch, которые пригодятся в игровом процессе. Их можно настроить для таких функций как стрелять, летать, прыгать и т.д. Заморочился производитель и над эффективной системой жидкостного охлаждения Carbon Fiber VC Liqiud Cooling, которая призвана снизить температуру CPU на 12%.

На iQOO 3 предустановлена ОС Android 10 с надстройкой iQOO UI 10. Фронталка на 16 Мп вписана в круглое отверстие в верхнем правом углу экрана. Основная камера предлагает четыре датчика: 48 Мп (f/1.79) + 13 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 13 Мп (телеобъектив, f/2.46, 20-кратный цифровой зум) + 2 Мп (портретный, f/2.4).

К достоинствам флагмана стоит отнести Hi-Fi ЦАП АК4377А, поддержку Hi-Res, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и наличие 3,5 мм разъема для наушников.

Первой страной, где iQOO 3 появится в продаже стал Китай. Старт продаж намечен на 2 марта. Порядок цен такой: 6/128 Гб — $515, 8/128 Гб — $539, 12/128 Гб — $568 и 12/256 Гб (iQOO 3 5G) — $625.

Источник: toutiao.com