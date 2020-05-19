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Анонс iQOO Z1: игровой субфлагман с Dimensity 1000+ и 144-Гц дисплеем

19.05.2020 926 3

В начале мая состоялся анонс процессора Dimensity 1000+ и вот сегодня состоялась премьера первого смартфона с ним на борту — iQOO Z1 от суббренда Vivo. У компании получился полуфлагман, обладающий хорошим дисплеем, емкой батарейкой, поддержкой сетей пятого поколения и стереодинамиками. Сам производитель позиционирует новинку, как игровой аппарат.

 

Анонс iQOO Z1: игровой субфлагман с Dimensity 1000+ и 144-Гц дисплеем – фото 1

 

С оглядкой на характеристики iQOO Z1 можно говорить о том, что это упрощенная версия iQOO Neo 3, где чип Snapdragon 865 заменили на вариант попроще от MediaTek. Речь идет о процессоре Dimensity 1000+, который изготовлен по 7-нанометровой технологии, обладает графикой Mali-G77 и 8 вычислительными ядрами, где квартет высокопроизводительных ядер Cortex-A77 разогнан до частоты 2,6 ГГц.

 

Анонс iQOO Z1: игровой субфлагман с Dimensity 1000+ и 144-Гц дисплеем – фото 2

 

iQOO Z1 оснастили 6,57-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (2408х1080 точек) с поддержкой HDR10, DCI-P3 и частотой обновления 144 Гц. Питает его аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой (50% за 23 минуты). В активе смартфона усилитель Smart PA, звуковые настройки Super Audio, 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128/256 Гб, система жидкостного охлаждения, NFC и поддержка Wi-Fi 6.

 

Анонс iQOO Z1: игровой субфлагман с Dimensity 1000+ и 144-Гц дисплеем – фото 3

 

На передней панели установили 16-мегапиксельную селфи-камеру, а на тыльной стороне предложили систему из трех датчиков 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ультраширокоугольный, угол обзора 112 градусов, f/2.2) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Сканер отпечатков пальцев отправлен на боковую грань.

Старт продаж в Китае намечен на 1 июня. На выбор три модификации: 6/128 Гб — $309, 8/128 Гб — $352 и 8/256 Гб — $394.

 

Анонс iQOO Z1: игровой субфлагман с Dimensity 1000+ и 144-Гц дисплеем – фото 4

 

Анонс iQOO Z1: игровой субфлагман с Dimensity 1000+ и 144-Гц дисплеем – фото 5

 

Анонс iQOO Z1: игровой субфлагман с Dimensity 1000+ и 144-Гц дисплеем – фото 6

 

Источник: toutiao

iQOO Z1
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Anton spb
за свою цену это просто пушка. у сего творения есть все шансы стать хитом продаж.
19.05.2020 18:17
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Денис
Anton spb,
Да, только бэнды 7-ой и 20-ый были бы, но их нет. Будем надеяться на появление глобальной версии.
19.05.2020 18:22
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Donald Trump
В Украине покуй на бенды 7 и 20, можно покупать и не думать о куевом)
19.05.2020 18:40
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Анонс iQOO Z1: игровой субфлагман с Dimensity 1000+ и 144-Гц дисплеем