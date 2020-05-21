Анонс LG Q61: неоправданно дорогой середняк

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LG изрядно подрастеряла свои позиции на рынке смартфонов, но боссы компании надеются, что им удастся перегруппироваться и мощно выстрелить. Не так давно был представлен имиджевый LG Velvet, а теперь был анонсирован среднего уровня LG Q61, который интересен тем, что получил неплохую батарейку, большой экран, защищенное исполнение MIL-STD-810G и квадрокамеру на тыльной стороне.

Смартфон укомплектовали 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 точек, восьмиядерным процессором Helio P35 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гб. Емкость аккумуляторной батареи составила 4000 мАч.

В арсенале LG Q61 фронтальная 16-мегапиксельная камера, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на задней панели, беспроводные адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC и GPS-приемник. На тыльной стороне установили систему из четырех модулей 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Габариты корпуса составили 164,5х77,5х8,4 мм при весе 191 грамм. Руководит его работой ОС Android 10.

В продажу LG Q61 поступит 29 мая и продавать его намерены за $300. И это странная и завышенная цена как для продукта бренда, который рискует вот-вот покинуть рынок смартфонов. В этой ситуации необходимо предлагать конкурентоспособные устройства по адекватным ценам, а не пытаться сыграть на имени бренда.

Источник: fonearena