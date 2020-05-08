Анонс Meizu 17 и Meizu 17 Pro: сбалансированные 5G-флагманы

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Meizu 17 и Meizu 17 Pro последние флагманы компании, чей дебют пришелся на сегодня. Они получились интересными и в какой-то степени самобытными. Однозначно новинки вызывают эмоции, но ультимативными флагманами их не назвать.

Разбираемся с Meizu 17 и Meizu 17 Pro, наверняка на наших просторах еще остались фанаты компании, которым будет небезынтересно узнать о них. Сразу скажем, что отличаются новинки только основной камерой, конфигурациями и типом оперативной памяти, а также только "прошку" можно зарядить без проводов.

Если ранее дизайн флагманов Meizu был их сильной стороной, то в этот раз экстерьер получился спорным. Стоит похвалить за минимальные рамки, но кому-то явно не понравится круглое отверстие в дисплее, которое, чтобы хоть как-то отличаться от сонма подобных решений, отправили в верхний правый угол, а не по центру или слева.

С обратной стороны Meizu 17 и Meizu 17 Pro установили четверную горизонтальную камеру с кольцевой светодиодной вспышкой. Тыльная крышка изготовлена из стекла и на выбор три расцветки: черная, белая и зеленая.

Диагональ дисплея обоих смартфонов составила 6,6 дюйма и разрешение 2340х1080 точек, а в небольшое отверстие диаметром 2,99 мм встроили 20-мегапиксельную фронталку со светосилой f/2.2. Фишка «дырки» — индикатор уведомлений по периметру. Полезная площадь Super AMOLED-матрицы составила 92,2% и соотношение сторон 19,5:9, Заявлена поддержка 100% цветовой гаммы DCI-P3, пиковая яркость 1100 нит (стандартная 700 нит), плотность пикселей 390ppi, частота обновления 90 Гц и частота дискретизации 180 Гц. Сюда же встроен и сканер отпечатков пальцев. Работает достаточно шустро, скорость разблокировки 0,15 с.

Аппаратная основа — Snapdragon 865 с 5G‑модемом. Реализована новая технология mSmart 5G, которая улучшает время автономной работы при использовании сотовой сети нового поколения. Так, по заявлению компании, активация этой функции способна увеличить продолжительность работы Meizu 17 на 4 часа и 25 минут в сравнении с работой в сетях 5G в привычном режиме.

Базовая версия получила 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128/256 Гб UFS 3.1. У Meizu 17 Pro есть версия с 12 Гб оперативки и здесь предложили тип оперативной памяти LPDDR5, а вот Meizu 17 укомплектовали LPDDR4x. И младшая версия и «прошка» питаются от аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч и это самый емкий источник питания за всю историю Meizu. Предложена быстрая зарядка Super mCharge мощностью 30 Вт, которой под силу восполнить ресурс батарейки на 56 % за полчаса. Только Meizu 17 Pro поддерживает беспроводную зарядку на 27 Вт (47% за 30 минут).

Смартфоны получили чип NFC, стереодинамики, mEngine 3.0, поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и фирменный интерфейс Flyme 8.1 с движком One Mind AI 4.0 на базе Android 10.

Основная камера четверная у обоих дебютантов, но набор датчиков разный. Так, Meizu 17 поставляется с модулями 64 Мп (Sony IMX686, f/1.8) + 12 Мп (портретный, f/1.9) + 5 Мп (макродатчик, f/1.9) + 8 Мп (широкоугольный, 118 градусов, f/2.2). В случае с «прошкой» система датчиков включается в себя:

основной сенсор 64 Мп, Sony IMX686, 1/1,7'', f/1.8, фокусное расстояние 26 мм;

широкоугольный на 32 Мп, Sony IMX616, f/2.2, угол обзора 129 градусов, фокусное расстояние 15 мм, макросъемка 3 см;

телеобъектив на 8 Мп, OmniVision OV08A10, f/2.4, 79 мм, 3-кратный оптический зум, 8-кратный гибридный зум;

3D-камера Samsung S5K33D с поддержкой размытия фона на аппаратном уровне.

Старт продаж смартфонов запланирован на 11 мая. Meizu 17 доступен в двух версиях: 8/128 Гб — $523 и 8/256 Гб — $565. Есть еще лимитированная версия смартфона Xiaofang Kiln Art Collector за внушительные $1413, на тыльную крышку которого нанесен рисунок авианосца и есть специальные стилизированные аксессуары. Meizu 17 Pro предлагают с 8/128 Гб и 12/256 Гб по цене $607 и $664 соответственно.