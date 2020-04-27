Анонс MIUI 12: ключевые изменения и какие смартфоны обновятся

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Сегодня, 27 апреля Xiaomi провела онлайн-мероприятие, которое было посвящено анонсу новых продуктов. Помимо лайт-версии Xiaomi Mi 10 состоялся релиз фирменной прошивки MIUI 12. С сегодняшнего дня стартует бета-тестирование китайской версии оболочки и ряд пользователей могут принять в нем участие.

Во время релиза компания акцентировала внимание, что юбилейная прошивка получит ряд существенных улучшений в сравнении с MIUI 11. На данный момент в основе оболочки лежит ОС Android 10, и она предлагает собственный движок «рендеринга» для отображения и отрисовки анимации, призванный изменить визуальное восприятие системы. При этом ряд элементов интерфейса стали динамическими, позволяющими менять шрифты и контрастность с учетом времени суток.

Как всегда, среди приоритетов при создании MIUI 12 назвали конфиденциальность и безопасность. К услугам пользователей предлагаются расширенные настройки приватности, полный контроль за предоставляемым приложениям разрешениям и возможность отслеживать те разрешения, которые использовались при работе утилит. Для того чтобы гарантировать полную защиту пользовательских данных, есть возможность создания виртуального профиля.

В MIUI 12 предложили новый ночной режим, который все глубже интегрирован в систему и увеличен список поддерживаемых приложений. Помогать экономить энергию и выполнять ряд задач поможет AI-движок. Обновили жесты навигации, перерисовали приложение погоды, обновили звонилку, предложили новые функции для отслеживания физической активности.

Компания также озвучила сроки выхода стабильной версии MIUI 12. Финальная сборка выйдет в июне, и ее развертывание будет проходить в три этапа. Сразу скажем, что список обновляемых устройств и время выхода апдейта актуально для China Stable ROM.

Первая волна с конца июня: Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro/Mi 9 Transparent Edition, Redmi K30 (4G и 5G)/K30 Pro/K30 Pro Zoom Edition, Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium.

Вторая волна: Xiaomi Mi Mix 3/Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi CC 9/CC 9 Pro/CC 9 Mito Custom Edition, Redmi Note 8 Pro, Note 7 Pro, Note 7.

Третья волна: Xiaomi CC 9e, Mi Note 3, Mi Max 3, Mi 8 Lite, Mi 8 SE, Mi Mix 2, Mi 6X, Redmi Note 8, Redmi 8, 8A, Redmi 7, 7A, Redmi 6 Pro, Redmi 6, 6A, Redmi Note 5, Redmi S2.

Источник: mydrivers