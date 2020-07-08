Анонс Moto G 5G Plus: доступные 5G в понимании Motorola

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Для нас с вами смартфон с поддержкой 5G вещь абсолютно бесполезная и мало, кто готов переплачивать за наличие модуля связи с его поддержкой. Но в других развитых странах эта технология довольно востребованная, продажи 5G-устройств набирают обороты. Неудивительно, что в этой ситуации Motorola не хочет отстать от трендов на рынке и сегодня представила Moto G 5G Plus.

Характеристики

Это среднего уровня смартфон, в котором попытались воплотить, все то, что сейчас актуально на рынке. Он удостоился большого 6,7-дюймового дисплея с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 90 Гц и разрешением 2520х1080 пикселей. Важная деталь — два отдельно расположенных круглых отверстия под фронталку на 16 Мп и 4 Мп.

Следуя моде, на тыльной стороне Moto G 5G Plus установили систему из четырех датчиков: 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 5 Мп (макросенсор, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.2). Питает аппарат аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Motorola TurboPower мощностью 20 Вт.

В основе смартфона лежит платформа Snapdragon 765 с тактовой частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 620. Предложили 4/6 Гб оперативной памяти LPDDR4 и 64/128 Гб постоянной UFS 2.1, расширить которую можно при помощи карт microSD до 1 ТБ. Весит новинка 207 грамм, и ее габариты составили 168х74х9 мм.

Полезные функции и цена

Оснастили Moto G 5G Plus боковым сканером отпечатков пальцев, функцией Face Unlock, портом USB Type-C, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а руководит работой устройства ОС Android 10. Старт продаж в Европе запланирован на 8 июля. За версию с 4/64 Гб памяти запросили $400 и вариант с 6/128 Гб обойдется в $450.

Источник: phonearena