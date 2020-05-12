Анонс Nokia 125 и Nokia 150: бюджетные кнопочные телефоны

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Глупо отрицать, что сейчас время смартфонов, но это не означает, что кнопочные телефоны никому не нужны. В мире насчитывается миллионы «цифровых отшельников», отказавшиеся от тех благ, которые несет смартфон и для них идеальная звонилка — это кнопочный телефон. Сегодня состоялась премьера Nokia 125 и Nokia 150, которые метят в кандидаты повседневной трубки для нетребовательных пользователей.

Новинки получили типичный для кнопочной звонилки дизайна, где фасад отдан под 2,4-дюймовый дисплей разрешением 320х240 пикселей и клавиатуру. Они просты, удобны и надежны. А еще предлагают приличную автономность и без проблем проработают в течение нескольких недель в режиме ожидания. Время работы в режиме разговоров для Nokia 125 и Nokia 150 составляет 19,4 часа, а в режиме ожидания - 23,4 дня.

Оба гаджета получили слот для карт microSD до 32 Гб и FM-радио. Поставляются они с предустановленной программной платформой Series 30+.

Nokia 125 позиционируется как максимально дешевый и доступный аппарат. В попытке удешевить модель, здесь отказались от камеры. В активе устройства 4 МБ оперативной памяти, съемный аккумулятор на 1020 мАч, есть фонарик и 3,5 мм разъем для наушников. Работает Nokia 125 в сетях 2G.

Nokia 150 позаимствовал ключевые характеристики Nokia 125, но здесь есть камера VGA, MP3-плеер и поддержка Bluetooth 3.0. Судя по всему, телефон ничем не отличается от Nokia 150, который был представлен в декабре 2016 года. Разве что ценник стал на пару долларов выше. Оценили Nokia 125 в $24, а за Nokia 150 просят $29. О времени выхода телефонов на рынок, не сообщается.

Источник: mobiili