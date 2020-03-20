Анонс Nokia 5310: кнопки, ностальгия и для любителей музыки

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HMD Global никак не может отказаться от желания что-то возродить и поиграть на ностальгических чувствах. Очередная попытка паразитировать на популярных телефонах Nokia — выпустить Nokia 5310, который стал современным воплощением Nokia 5310 XpressMusic.

Но то, что было круто в середине 2000-годов теперь уже не будоражит сознание и утраченные чувства вернет небольшой аудитории. Выход очередного сиквела опасный ход для компании. Она вновь пытается выехать на легендах эпохи «той Nokia» и такая стратегия уже набила оскомину.

Звание музыкального современный Nokia 5310 получил благодаря наличию двух стереодинамиков, MP3-плееру и специальной кнопки для работы с ним. В телефоне есть 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, чип МТ6260А, 8 МБ оперативной памяти, 16 МБ постоянной (слот для карт microSD до 32 Гб) и одиночная камера на тыльной стороне.

Есть Bluetooth 3.9, 3,5 мм разъем для наушников, FM‑радио и аккумулятор емкостью 1200 мАч для 7,5 часов работы в режиме разговоров и до 30 дней в режиме ожидания. В продажу Nokia 5310 поступит в текущем месяце и оценили его в 39 евро.

Источник: gsmarena

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