Анонс Nubia Red Magic 5G: игрофон с 144-герцовым дисплеем и 16 Гб оперативки

1029

Сегодня отличилась компания Nubia. Она представила новое поколение флагмана, который ориентирован на тех, для кого главная мечта жизни: играть в мобильные игры и чтоб никто не мешал. Речь идет о Red Magic 5G, который будет гарантировано всеяден ко всем играм, а еще и поддержку сетей пятого поколения предложил.





Если перечислять смартфоны прошлого года с не банальной внешностью, то среди них стоит вспомнить Red Magic 2. Преемник следует дорогой самобытности и непохожести. Дизайн новинки создавали не по принципу «на сдачу», а заморочились с тем, чтобы сделать тыльную панель оригинальной, выделяющейся игрой цветов.





Оригинальная наружность просматривается и на лицевой панели. Сейчас во времена засилья тонкорамочных дисплеев с вырезами под селфи-камеры, экраны с тонкими отступами на торцах стали редкостью.





Что требуется от современного флагмана? Максимально мощный чип, четкий и быстрый дисплей, а также аккумулятор нормальной емкости. Все это воплощает в себе сегодняшний дебютант.





Дисплей — одна из главных фишек Red Magic 5G, ради которой ее и предлагают покупать. На AMOLED-матрице диагональю 6,65 дюйма разрешением 2340х1080 точек запускается картинка с частотой обновления 144 Гц, частота сенсорного слоя — 240 Гц. И это первый и единственный на рынке смартфон с такими параметрами кадровой частоты. Такое преимущество будет ощутимо в играх и во время перелистывания/перемотки.





Snapdragon 865, на котором работает Red Magic 5G, бьет рекорды и это лучший процессор в лагере Android. По крайней мере, таким он будет оставаться как минимум первое полугодие, пока не анонсировали Kirin 1020 и Snapdragon 865+. Разумеется, что к игровой производительности тут не может быть никаких претензий. А еще Red Magic 5G еще один претендент взгромоздиться на вершину рейтинга AnTuTu с результатом 639856 «попугаев».





Смартфон получил жидкостное и активное охлаждение, позволяющее избежать перегрева и для продолжительного времени работы на максимуме возможностей. Система охлаждения включает в себя медную теплоотводную трубку, многослойный термографит, специальный гель и 10 датчиков для контроля за температурным режимом. Внутри корпуса встроен центробежный вентилятор со скоростью до 15 тысяч оборотов в минуту.





Маркетинговый ход — 16 Гб оперативной памяти. Объем с избытком и практической пользы в этом мало. Есть варианты попроще с 8/12 Гб оперативки. По объему постоянной памяти смартфон предлагает варианты на выбор: 128 Гб и 256 Гб. Тип оперативной памяти LPDDR5 и энергонезависимой — UFS 3.0.

В плане основной камеры маркетологи компании проявили сдержанность и рассудительность, отказавшись от того, чтобы говорить о ней как о еще одной инновации и без замашек на приход очередного короля мобильной фотографии. С технической точки зрения все обыденно для наших дней: 64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп (широкоугольный датчик) + 2 Мп (макрообъектив). Для селфи имеется модуль на 8-мегапикскелей.





Питает смартфон аккумулятор емкостью 4500 мАч. За что стоит похвалить производителя, так это за то, что пополнение заряда будет проходить шустро. Ответственна за это технология быстрой зарядки мощностью 55 Вт.





Red Magic 5G прекрасен еще тем, что он получил поддержку Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, два стереодинамика и 3,5 мм разъем для наушников. Руководит его работой фирменная оболочка RedMagic OS 3.0.





Доступен Red Magic 5G будет с 19 марта в шести модификациях. Две получили прозрачную тыльную крышку с 12/256 Гб и 16/256 Гб памяти, а доступны они по цене $655 и $741 соответственно. Можно выбрать «обычные» модификации без изысков в дизайне и порядок цен таков: 8/128 Гб — $541, 12/128 Гб — $584, 12/256 Гб — $627 и 16/256 Гб — $712.





Источник: androidheadlines.com







